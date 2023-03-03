Український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав з України під час повномасштабної війни з РФ заради власного “психологічного комфорту”.

За його словами, чоловіки у лавах ЗСУ самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Про це він сказав в інтерв’ю українському журналісту Роману Скрипіну. Щегель зауважив, що втік у Туреччину “як щур”.

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– У мене три повістки. Я не боюсь військкомів, визначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно, і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб пожити в комфортній психологічній обстановці, – сказав він.

Комік сказав, що таким чином він “попіклувався про своє здоров’я і реалізував право на ох*єнне життя”.

Він зміг виїхати, адже є “артистом та репрезентує Україну за кордоном”.

– Я перебуваю за кордоном, бо мені дозвіл надала держава, – сказав Щегель.

Щегель вважає нормальним залишити країну під час війни, а повернутися лише після перемоги.

– Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії, – заявив Щегель.

Фото: Андрій Щегель