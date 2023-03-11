После громкого скандала с артистами-предателями, которые сбежали за границу и не вернулись, украинские звезды столкнулись с новыми распоряжениями Минкульта. Теперь из-за запрета на выезд мужчинам-артистам под угрозой оказались благотворительные концерты в Европе, а также промо-выступления перед Евровидением 2023.

Kazka

Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу из группы Kazka не дали разрешение на выезд за границу, хотя на днях у коллектива запланирован благотворительный концерт в Лондоне. Александра Зарицкая убеждена, что в противовес “артистам”, которые воспользовались разрешением Минкульта и сбежали из Украины, есть те, кто помогает украинцам и собирает средства для победы.

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— Друзья, вы точно слышали об “артистах”, которые воспользовавшись разрешением от Министерства культуры, выехали за границу. Но этот пост не о них. Они в этой истории — недоразумение, исключение из правил, которых, к сожалению, не избежать нигде. Этот пост об артистах, которые благодаря Министерству культуры Украины вот уже более года собирают средства в мире на помощь армии, рассказывают об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев, которые сегодня вынужденно живут в самых отдаленных уголках нашей планеты! Тех, кто выезжал сотни раз и всегда возвращался, ведь здесь — дом, — написала она в Instagram.

Tvorchi

Вслед за группой Kazka о проблемах с выездом сообщили представители Украины на Евровидении группа Tvorchi.

— Под вопросом наше выступление в городе Нейроби на следующей неделе, куда USAID пригласил нас выступить на открытии мурала в рамках проекта Стена и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды.

Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины, — написали Эндрю и Джеффри в Instagram.

ТНМК

Участники группы Танок на майдане Конго также убеждены, что культурный путь для музыкантов должен существовать.

С начала полномасштабной войны ТНМК пять раз выезжали за границу, чтобы собирать деньги для нужд ВСУ. Группа начинала помогать с касок и бронежилетов, сейчас они имеют возможность закупать дроны.

— Мы должны доносить до Европы и мира истории о нашей войне! Войско нуждается в нашей помощи, мы подставляем плечо государству, — отметил Александр Фоззи.

В свою очередь Фагот добавил, что убивать хорошие инициативы из-за двух или трех недобросовестных артистов не стоит.

— Работаем дальше на победу, — написал он под обращением.

The Hypnotunez

На благотворительные концерты в Европе не выпустили также группу The Hypnotunez. Ребята больше 20 часов простояли на границе с Польшей, но в итоге бессильные вернулись домой.

— В связи с последними событиями, связанными с Министерством культуры и так называемыми “артистами”, они приостановили возможность для художников и музыкантов выезжать за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает, не уведомив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или в сети, — пояснили The Hypnotunez.

Сергей Жадан

Украинский поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан убежден, что скандал вокруг артистов-предателей не должен перечеркнуть работу работников украинской культуры, которые больше года работают на нашу победу и месяцами вкладываются в нашу общую борьбу.

— Культура сегодня — это не пение и не танцы. Культура — это важная составляющая информационного фронта и волонтерской деятельности. Каждый украинский концерт, фильм, литературный вечер писателя — это еще одна попытка напомнить миру о том, что происходит в Украине, — сказал он.

Почему артистов-мужчин перестали выпускать за границу

Усиление ответственности для мужчин, которые выехали из страны в условиях военного времени, Минкульт инициировал после громкого скандала со стендап-комиком.

Андрей Щегель сбежал в Турцию, получив разрешение на выезд на основании того, что является “артистом и представляет Украину за рубежом”. Он признался, что получил три повестки, но выбрал для себя “пожить в комфортной психологической обстановке”.

— Я исхожу из того, что это выбор ребят — погибать. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории, — цинично заявил Щегель.

Позже скандал разгорелся вокруг режиссера Тараса Голубкова. Он получил разрешение Минкульта на выезд в Европу для съемок документального фильма о войне в Украине, а сам поехал в Россию снимать клип для Клавы Коки.