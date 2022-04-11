У війні з Росією гарною підмогою стає мистецтво, зокрема музика. Вже є цілий перелік пісень, із якими після прослуховування у нас залишиться тільки одна асоціація.

Розпочнемо з пісень, які були написані у різний час, але стали символом війни України проти РФ.

Probass та Hardi – Доброго вечора, ми з України!

Приблизно пів року тому цей трек завірусився у соцмережі TikTok. Українці із задоволенням знімали під нього різноманітні ролики. З новою силою трек почали слухати саме на війні. І звісно, ​​з піаром допоміг губернатор Миколаївської області Віталій Кім.

Хлопці Probass та Hardi нещодавно потішили ще однією роботою, а саме піснею Козаки йдуть.

Один у каное – У мене немає дому

Цій пісні кілька років, але вона набула нового сенсу у 2022 році, бо через повномасштабне вторгнення РФ мільйони українців втратили дім. Хтось поїхав до евакуації, а комусь уже просто нема куди повертатися.

TOLOKA – Поки Молоді

Ще одна пісня, яка була написана українським фольк-рок гуртом раніше, але з війною здобула нову хвилю слави. Українці у коментарях уже пишуть, що парад з нагоди нашої перемоги проходитиме під рифи цього треку.

Unsecret – No Mercy (ft. Icetope)

Річ у тому, що під цей трек зробили патріотичне відео про війну в Україні. Ба більше, у приспіві є слова, які у кожного українця на вустах: Немає помилування!

Україна вже понад місяць тримає оборону. За цей період наші талановиті музиканти та артисти змогли написати багато якісних композицій. Якщо Макс Барських, котрий тепер уже не з мікрофоном, а зі зброєю воює, написав пронизливу баладу, то ось Jerry Heil змогла словесно відхлистати кожного спадкоємця Московії.

Думаємо, всі в курсі легендарної фрази, яка вказує курс для російського військового корабля. Так ось, пісень з матюками теж вистачає, але на війні немає часу для того, щоб зайвий раз лінгвістикою займатися.

Макс Барських – Буде весна

Відомий український співак Макс Барських до повномасштабного вторгнення РФ в Україну був досить лояльний до російського глядача. Ба більше, він навіть збирався дати там концерти 2022 року. Однак після 24 лютого, на превеликий подив для всіх, він став одним з найрадикальніших артистів. Зокрема, він відмовився повертати гроші за квитки росіянам, вказавши, що вони підуть на допомогу Україні, займався волонтерством, співав для переселенців, а потім взагалі приєднався до лав ЗСУ. На початку він встиг записати зворушливу пісню Буде весна.

Христина Панасюк – War in my Ukraine

Українська співачка та волонтер Христина Панасюк написала багато пісень, присвячених нашим військовим. Однак у наш топ ми взяли англомовний трек Панасюк, котрий так і кричить про початок війни.

Настя Каменських – Я – Україна

Відома українська співачка Настя Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом записала зворушливий трек Я – Україна. Артистка в інтерв’ю розповідала, що під час запису ніяк не могла опанувати емоцій, тому навіть у фінальній версії пісні чути, як у деяких місцях у неї тремтить голос.

SHUMEI – Тривога

Молодий український артист Олег Шумей під час війни випустив трек Тривога, що починається зі звуку сирени. Її виття ще довго дзвенітиме у вухах українців.

Jerry Heil – Москаль некрасівий

Українська артистка та композитор Jerry Heil взяла за основу для пісні шматочок монологолу Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки, де він каже: Геть з України, москаль некрасівий.

Мюслі UA – VOVA їBash их Blyad’

Мюслі UA презентували трек з матюкливою назвою (власне, і з таким самим текстом). За основу було взято емоційну промову одіозного президента Футбольного Клубу Інгулець Олександра Поворознюка.

Увага! Є ненормативна лексика.

Тарас Боровок – Байрактар

Російські військові жахаються від однієї згадки про турецький ударний БПЛА, оскільки він розбив уже десятки їхніх колон. Тарас Боровок вирішив пожартувати над росіянами та їхнім страхом перед цим безпілотником в однойменній пісні. До речі, пісню вже переклали кількома мовами.

Cypis – трек про Путіна

Після вторгнення РФ в Україну лише лінивий не кляв Володимира Путіна нецензурними словами. А ось польський репер Cypis навіть написав трек про Путіна, в якому криє російського президента останніми словами.

Пісня одразу полюбилася українським слухачам, зокрема в TikTok. На платформі безліч відео з цією піснею.

Jalsomino – Чорнобаївка

Село на Херсонщині Чорнобаївка вже стало чорною міткою для всіх російських орків. Українські бійці понад 10 разів розбивали там ворога, який продовжує стягувати війська. Складно порахувати навіть у тисячах кількість мемів про Чорнобаївку. А ось музикант Jalsomino навіть присвятив їй пісню.

Окреме місце у творчості завжди займали кавери на різні пісні. Воєнний час не став винятком. Наші артисти вже записали кілька крутих каверів, які не поступаються за популярністю свіжим роботам.

Андрій Хливнюк – Ой у лузі червона калина

Все почалося з того, що на четвертий день війни лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк зі зброєю в руках заспівав цю пісню у центрі Києва. Потім ще діджей The Kiffness додав біт, і в результаті вийшов справжній хіт, який завірусився у всіх соцмережах.

Потім легендарний гурт Pink Floyd випустив трек на підтримку України. Пісню рокери записали у колаборації з лідером Бумбоксу Андрієм Хливнюком. Це й не дивно, адже невістка лідера колективу Девіда Гілмора українка, яка вже подарувала йому онуків.

Сергій Бабкін – Солдат

Відомий український співак Сергій Бабкін записав кавер на свою пісню. Якщо мелодія залишилася колишньою, то текст заграв новими римами.

Христина Соловій – Українська лють

Відома українська співачка Христина Соловій записала кавер на стару італійську пісню Bella Ciao.

Bella Ciao – італійська народна пісня. Вважається, що цю пісню співали учасники італійського Руху Опору за часів Другої світової війни, але насправді партизанські загони її не використали. Національна асоціація партизанів Італії офіційно визнала, що Bella Ciao стала гімном лише у 60-х роках.

Проте ця пісня все одно залишається особливою для італійців. Тому в коментарях багато італійців писали, що тішаться новим прочитанням.