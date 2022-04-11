В войне с Россией хорошим подспорьем становится искусство, в частности музыка. Уже есть целый перечень песен, с которыми после прослушивания у нас останется только одна ассоциация.

Начнем с песен, которые были написаны в разное время, но стали символом войны Украины против РФ.

Probass и Hardi — Доброго вечора, ми з України!

Примерно полгода назад этот трек завирусился в соцсети TikTok. Украинцы с удовольствием снимали под него разного рода ролики. С новой силой трек начали слушать именно на войне. И конечно, с пиаром помог губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Парни Probass и Hardi не так давно порадовали еще одной работой, а именно песней Козаки йдуть.

Один в каноэ — У мене немає дому

Этой песне несколько лет, но она обрела новый смысл в 2022 году, так как из-за полномасштабного вторжения РФ миллионы украинцев лишились дома. Кто-то уехал в эвакуацию, а кому-то уже просто некуда возвращаться.

TOLOKA — Поки Молоді

Еще одна песня, которая была написана украинской фольк-рок группой раньше, но с войной получила новую волну славы. Украинцы в комментариях уже пишут, что парад по случаю нашей победы будет проходить под рифы этого трека.

Unsecret — No Mercy (ft. Icetope)

Дело в том, что под этот трек сделали патриотическое видео о войне в Украине. Тем более, в припеве есть слова, которые у каждого украинца на устах: Нет пощады!

Украина уже более месяца держит оборону. За этот период наши талантливые музыканты и артисты смогли написать много качественных композиций. Если Макс Барских, который теперь уже не с микрофоном, а с оружием воюет, написал пронзительную балладу, то вот Jerry Heil смогла простебать каждого наследника Московии.

Думаем, все в курсе о легендарной фразе, которая указывает курс для российского военного корабля. Так вот, песен матерных тоже хватает, но на войне нет времени для того, чтобы лишний раз лингвистикой заниматься.

Макс Барских — Буде весна

Известный украинский певец Макс Барских до полномасштабного вторжения РФ в Украину был довольно лояльным к российскому зрителю. Более того, он даже собирался дать там концерты в 2022 году. Однако после 24 февраля, ко всеобщему удивлению, он стал одним из самых радикальных артистов. В частности, он отказался возвращать деньги за билеты россиянам, указав, что они пойдут на помощь Украине, занимался волонтерством, пел для переселенцев, а потом и вовсе присоединился к рядам ВСУ. В самом начале он успел записать трогательную песню Буде весна.

Христина Панасюк — War in my Ukraine

Украинская певица и волонтер Христина Панасюк написала много песен, посвященных нашим военным. Однако в наш топ мы взяли англоязычный трек Панасюк, который так и кричит о начале войны.

Настя Каменских — Я — Україна

Известная украинская певица Настя Каменских вместе со своим супругом Потапом записала трогательный трек Я — Україна. Артистка в интервью рассказывала, что во время записи никак не могла совладать с эмоциями, поэтому даже в финальной версии песни слышно, как в некоторых местах у нее дрожит голос.

SHUMEI — Тривога

Молодой украинский артист Олег Шумей во время войны выпустил трек Тривога, который начинается со звука сирены. Ее вой еще долго будет звенеть в ушах украинцев.

Jerry Heil — Москаль некрасівий

Украинская артистка композитор Jerry Heil взяла за основу для песни кусочек монологола Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, где он говорит: Геть з України, москаль некрасівий.

Мюслі UA — VOVA їBash їх Blyad’

Мюслі UA презентовали трек с матерным названием (собственно, и с таким же текстом). За основу была взята эмоциональная речь одиозного президента Футбольного Клуба Ингулец Александра Поворознюка.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Тарас Боровок — Байрактар

Российские военные приходят в ужас от одного упоминания о турецком ударном БПЛА, так как он разбил уже десятки их колон. Тарас Боровок решил простебать россиян и их страх перед этим беспилотником в одноименной песне. Кстати, песню уже перевели на несколько языков.

Cypis — трек о Путине

После вторжения РФ в Украину только ленивый не проклинал Владимира Путина нецензурными словами. А вот польский рэпер Cypis даже написал трек о Путине, в котором кроет российского президента последними словами.

Песня сразу полюбилась украинским слушателям, в частности, в TikTok. На платформе множество видео с этой песней.

Jalsomino — Чорнобаївка

Село в Херсонской области Чернобаивка уже стало черной меткой для всех российских орков. Украинские бойцы более 10 раз разбивали там врага, который продолжает стягивать туда войска, несмотря на это. Сложно сосчитать даже в тысячах количество мемов о Чернобаевке. А вот музыкант Jalsomino даже посвятил ей песню.

Отдельное место в творчестве всегда занимали каверы на разные песни. Военное время не стало исключением. Наши артисты уже записали несколько крутых каверов, которые не уступают по популярности свежим работам.

Андрей Хлывнюк — Ой у лузі червона калина

Все началось с того, что на четвертый день войны лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк с оружием в руках спел эту песню в центре Киева. Затем еще диджей The Kiffness добавил бит, и в результате получился настоящий хит, завирусившийся во всех соцсетях.

Затем легендарная группа Pink Floyd выпустила трек в поддержку Украины. Песню рокеры записали в коллаборации с лидером Бумбокса Андреем Хлывнюком. Это и не удивительно, ведь невестка лидера коллектива Дэвида Гилмора украинка, подарившая ему внуков.

Сергей Бабкин — Солдат

Известный украинский певец Сергей Бабкин записал кавер на свою же песню. Если мелодия осталась прежней, то текст заиграл новыми рифмами.

Кристина Соловий — Українська лють

Известная украинская певица Кристина Соловий записала кавер на старую итальянскую песню Bella Ciao.

Bella Ciao — итальянская народная песня. Считается, что эту песню пели участники итальянского Движения Сопротивления во времена Второй мировой войны, но на самом деле партизанские отряды ее не использовали. Национальная ассоциация партизан Италии официально признала, что Bella Ciao стала гимном только в 60-х годах.

Однако эта песня все равно остается особенной для итальянцев. Поэтому в комментариях многие итальянцы писали, что рады новому прочтению.