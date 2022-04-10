Українська співачка Jerry Heil презентувала трек Геть з України. Нова пісня – ремейк української народної Ой на горі та й женці жнуть у поєднанні з легендарною фразою Вєрки Сердючки про москаля.
– Трек із назвою ”Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка” завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни!
Відео Геть з України, москаль некрасівий матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасникм козакам – Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України, – пояснила співачка.
Відеокліп створений на манер мультфільму про українських козаків і адаптований до сучасності. Тут і повітряна тривога, і тероборона, і навіть славнозвісна Чорнобаївка.
- Хто б міг подумати, що мультик про козаків стане таким актуальним на сьогодні. Супер! Слава українським козакам!
- Як перестати слухати цей шедевр?
- Це просто бомба, ще й із мультфільмом дитинства. Геніально!
- Сердючка + Козаки + Jerry Heil = лайк!
- Браво! Дуже потрібна на часі! Дякую!
- Дякую за круту актуальну пісню! – пишуть користувачі.
Jerry Heil – Геть з України (текст пісні)
Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло Президентське
Пан Зеленський
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!