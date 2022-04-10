Українська співачка Jerry Heil презентувала трек Геть з України. Нова пісня – ремейк української народної Ой на горі та й женці жнуть у поєднанні з легендарною фразою Вєрки Сердючки про москаля.

– Трек із назвою ”Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка” завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! Відео Геть з України, москаль некрасівий матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасникм козакам – Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України, – пояснила співачка.

Відеокліп створений на манер мультфільму про українських козаків і адаптований до сучасності. Тут і повітряна тривога, і тероборона, і навіть славнозвісна Чорнобаївка.

Хто б міг подумати, що мультик про козаків стане таким актуальним на сьогодні. Супер! Слава українським козакам!

Як перестати слухати цей шедевр?

Це просто бомба, ще й із мультфільмом дитинства. Геніально!

Сердючка + Козаки + Jerry Heil = лайк!

Браво! Дуже потрібна на часі! Дякую!

Дякую за круту актуальну пісню! – пишуть користувачі.

Jerry Heil – Геть з України (текст пісні)

Ой на гооорі москаля ждуть

Ой на гооорі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крііііісло Президентське

Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримаає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерди планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!