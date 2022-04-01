Відомі українські артисти заспівали разом відому пісню Ой, у лузі червона калина. Все почалося з того, що на четвертий день війни лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк зі зброєю в руках заспівав цю пісню у центрі Києва. Потім ще діджей The Kiffness додав біт, і в результаті вийшов справжній хіт, який завірусився у всіх соцмережах.

Справу Хливнюка, поки він відновлюється після поранення на фронті, продовжують його колеги. Наталія Могилевська, Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Павло Зібров, ХАС та Дмитро Каднай заспівали разом. Ба більше, до них доєдналися інші відомі українці, для яких спів не професія, зокрема йдеться про ведучу Лесю Нікітюк, гумориста Юрія Ткача і зірку Дизель Шоу Єгора Крутоголов.

Ролик закінчується уривком вірусного відео з маленьким Лео і словами Тіни Кароль: Доброго вечора, ми з України.

– Музична оборона в дії! Слава Україні! Слава нашим Героям! Слава ЗСУ, – підписала відео Наталія Могилевська.

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