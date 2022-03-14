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Ми все витримаємо: Настя Каменських присвятила трек Батьківщині

14 Березня 2022, 19:42
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменських
Джерело: Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських випустила пісню Я – Україна, яку присвятила Батьківщині.

У відео до композиції можна побачити кадри з повномасштабної війни, яка триває зараз на території нашої держави. Зірка зазначила, що українці – це сильна нація, тому разом ми зможемо подолати спільного ворога та перемогти.

– Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна! – написала Каменських.

Слова до треку написала Настя, а музику – її чоловік та артист Потап.

Раніше Настя Каменських розповідала про волонтерство під час війни. Вона зізналася зізналася, що допомагає українській армії всім, чим може. Зокрема, відправляє багато грошей, продукти та одяг.

Крім цього, зірка працює й на інформаційному фронті, намагаючись боротися з російською пропагандою. І хоч зворотньої реакції від жителів РФ Настя отримує дуже мало, вона не покидає надії достукатися хоча б до кількох людей.

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Теги
Війна в Україні , Настя Каменських , Україна
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