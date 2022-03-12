Український музикант Сергій Бабкін переробив відому пісню Солдат, яку виконував у складі гурту 5’Nizza. Так автор пісень змінив хіт під сьогоднішні реалії на тлі війни України з Росією.

Тепер пісня має іншу назву – Я солдат – Російський військовий корабель, йди на**й. Практично всі слова довелося змінити – тепер це не антивоєнний хіт, а неофіційний гімн українських солдатів, здатний підняти дух наших захисників ще сильніше.

Так, на новому відео у YouTube Бабкін виконує пісню під гітару. Її легко завчити, і навіть новачок у музичній справі зможе повторити її без проблем за допомогою базових акордів.

– Я – солдат і, повірте, я не хотів війни, але вона заповнює всі прямі ефіри. Я солдат своєї улюбленої країни, я солдат вільного і нового світу. Я солдат, і тим хто до нас прийшов з дірявою головою, відіб’ю її чоботами! – співає Сергій.

Інші музиканти також підтримують Україну. Так, Sting направив Україні фінансову та гуманітарну допомогу. Вона прийшла на адресу благодійної організації, яка працює у партнерстві з ЗСУ та іншими організаціями.