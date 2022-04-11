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Рідна Україна москаля прогнала! Julik написав пісню про перемогу

11 Квітня 2022, 13:49
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Рідна Україна москаля прогнала! Julik написав пісню про перемогу

Український шоумен Julik презентував нову пісню Зозуля.

Після тривалої паузи артист створив рядки, у яких пророкує Україні перемогу у війні, що її підступно розв’язали путінські війська.

Фольклорні мотиви, використання сопілки та цимбалів яскраво передають самобутність українського народу. Julik зізнається, ідею взяв із віднайденого раніше запису бабусі із Західної України.

– Цю пісню я створив у нестандартних для мене умовах, вона про перебіг війни, яку Росія почала проти України. Важко у такий час всім. Щоб підняти бойовий дух, мужність і єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці – це народ, який знає, за що бореться, а боротьба з добрими намірами захистити себе – завжди має щасливий кінець, – каже він.

Головний меседж пісні та кліпу – єдність і цілісність незламного українського народу. Зозуля є піснею перемоги, слави та гордості за Україну.

Усі кошти, отримані від пісні та кліпу Julik передасть на потреби Збройних сил України.

Julik – Зозуля (текст пісні)

На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля, берези питала:
Чом на тобі березонько бруньки повсихали?
А береза відповіла – москалі напали

На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля, березі сказала:
Ой не плач ти березенько за нашу країну
Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину

На березі пташка заспівала,
Наша рідна Україна москаля прогнала!

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Фото: Julik 

Теги
Війна в Україні , ЗСУ
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