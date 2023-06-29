Оцет – доступний та ефективний засіб, який господині використовують для очищення різних забруднень у побуті. З його допомогою можна пробити засмічення труб, прибрати плісняву, почистити посудомийну машину, очистити срібло та вивести застарілі жовті плями.

Однак кислотність оцту може зіпсувати певні поверхні та речі в будинку. Факти ICTV зібрали для вас шість речей, які заборонено чистити оцтом.

Гумові частини на побутовій техніці

Гумові прокладки на пральній машинці, холодильнику чи посудомийній машині не можна очищати кислотою. Річ у тім, що оцет може зіпсувати гуму, що призведе до витікань та інших серйозних проблем.

Щоб видалити бруд та цвіль з гумових прокладок, використовуйте перекис водню.

Ножі

Оцтова кислота здатна спровокувати точкову корозію на лезах ножів з нержавіючої сталі. Тому замість оцту краще використовуйте м’яке мило та губку.

Крім того, ножі заборонено мити у посудомийній машинці. Річ у тім, що ножі затуплюються від тривалого контакту з високими температурами.

Під час нагрівання метал розширюється, а після вилучення з камери посудомийки охолоджується і стискається, що призводить до втрати гостроти. Також металеві ножі після багаторазового миття починають покриватися корозією.

Мармурові (гранітні) стільниці та плити

Оцет вступає в реакцію з мармуровими робочими поверхнями та залишає тьмяні білі сліди, часто відомі як сліди травлення.

Оцтова кислота здатна зіпсувати поверхню облицювального матеріалу, тому найкраще використовувати мийний засіб для посуду без абразивів і теплу воду.

Чавун

Оцет здатний викликати точкову корозію та іржу на чавунних поверхнях. Тому не варто залишати кислоту на чавуні протягом тривалого часу.

Дерев’яні поверхні та меблі

Оцет може просто стерти блискуче покриття на вашій підлозі та меблях. Це стосується, зокрема, паркету.

Для очищення деревʼяної підлоги та меблів радимо використовувати спеціальний засіб, призначений для вашого типу поверхонь.

Електроніку

Оцет може пошкодити покриття екранів телевізорів, мобільних телефонів та комп’ютерних моніторів. Крім того, заборонено заливати оцет у відсік для води, щоб почистити праску.