Засмічені каналізаційні труби у ванній чи на кухні спричиняють господарям не мало проблем. Аби очистити труби можна використати спеціальні хімічні засоби, які продаються в будь-якому спеціалізованому магазині.

Проте впоратись із засміченням можна за допомогою універсальних інгредієнтів, які є на кожній кухні.

Як пробити засмічення труб за допомогою соди та оцту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Сода та оцет проти засмічення труб

Поєднання цих інгредієнтів допоможе ефективно пробити засмічення на кухні чи у ванній кімнаті.

Очищення потрібно робити таким чином:

У трубу засипте три четвертих склянки соди. Залийте таку ж кількість оцту та закрийте отвір пробкою. Через 10-15 хвилин злийте у трубу гарячу воду.

Сода вступить у бурхливу реакцію з оцтом та почнеться виділятися вуглекислий газ. В такому середовищі відмінно розчиняються жирові та мильні відкладення, які найчастіше стають причиною засмічення каналізаційних труб.

Через 30 хв після процедури, відкрийте гарячу воду та залиште на кілька хвилин. Потік окропу змиє залишки забруднення та остаточно пробʼє засмічення.

Додамо ще солі

Поєднання солі, соди, оцту також допоможе пробити засмічення в трубах. Вам необхідно:

Змішати в рівних кількостях сіль та харчову соду.

Очистити зливний отвір від залишків їжі та вилити туди літр гарячої води.

Через 20-30 хв всипте в отвір суміш соди та солі (разом їх має бути 250 г).

Після цього не можна користуватися зливом близько 10-12 год, тому краще виконуйте процедуру на ніч.

Вранці наступного дня вилийте в отвір оцет, а через 15-20 хв додайте ще літр гарячої води.

Такі дії допоможуть позбавитися від залишків жиру та інших засмічень в трубах.