Посудомийна машина – незамінна річ на кухні. Вона не лише є головною помічницею господині, а й бездоганно очищує будь-який посуд.

Щоб посудомийка працювала ефективно та прослужила вам довше, варто дотримуватись певних правил користування та раз на рік проводити спеціальні чистки приладу.

Перші ознаки, які сигналізують про забруднення посудомийки – неприємний запах та бруд всередині приладу. Якщо у вашої посудомийки є такі ознаки, слід задуматись над очищенням своєї помічниці.

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Як правильно чистити посудомийну машину та які засоби вам знадобляться, читайте в нашому матеріалі.

Чистимо посудомийку: що знадобиться

Почистити кухонну помічницю від накипу, мікробів та неприємного запаху вам допоможуть оцет та сода.

Також знадобиться губка та засіб для миття посуду. Вони стануть у пригоді під час очищення решіток, тримачів та кошиків.

Щоб якісно почистити посудомийну машину, вам необхідно постаратися та дістатися у важкодоступні місця. Щоб спростити процес, спершу підготуйте прилад:

Спершу відʼєднайте від електрики посудомийку.

Якщо у посудомийці є посуд – приберіть його.

Зніміть усі кошики, тримачі для посуду, решітки.

Тепер потрібно почистити фільтр:

Він розташований на дні посудомийки, вам необхідно його відкрутити.

Там ви можете побачити брудну воду та різноманітні відходи.

Необхідно прибрати увесь бруд, який застоявся у фільтрі – вдягніть рукавички та добре вичистіть середину фільтра.

Залишки бруду витріть вологою серветкою.

Коли фільтр буде чистий, можна розпочинати очищення деталей посудомийки.

Як почистити деталі посудомийки

Тут ідеться про всі знімні деталі – решітки, тримачі посуду, піддони, кошики тощо. Для очищення цих деталей вам знадобиться:

вода;

оцет.

У пропорції 1:2 з’єднайте воду з оцтом у великій мисці, помістіть туди усі знімні деталі. Залиште їх відкисати на 30 хв.

Після закінчення часу промийте усі деталі мийним засобом та ганчіркою. Залишки піни та бруду змийте чистою водою.

Покладіть усі деталі на паперові чи бавовняні рушники та висушіть.

Очищаємо посудомийку всередині

Ефективно позбутися усіх бактерій, неприємного запаху та накипу вам допоможуть харчова сода і оцет.

У поєднанні виходить чудовий дезінфекційний засіб, який не тільки допоможе вам швидко позбутися жиру й запаху, але й очистить пристрій від накипу, одночасно вбиваючи хвороботворні бактерії.

Змішайте склянку оцту з 2 ст. л соди. Перелийте суміш у будь-яку місткість. Поставте її разом із сумішшю на дно посудомийної машини так, щоб нижній розприскувач її не зачіпав. Увімкніть найдовшу програму мийки при високій температурі. Після закінчення часу насипте невелику кількість соди на дно посудомийки та закрийте дверцята. Запустіть коротку програму мийки Потім залиште посудомийку відкритою на 20 хв.

Коли увесь цикл очищення завершиться, можна завантажити у посудомийку всі деталі, які ви зняли та вже помили.

Завершальний етап

Протріть зовнішні дверцята посудомийної машини спеціальним мийним засобом, розробленим для очищення матеріалів, з яких зроблена ваша техніка.

Після ретельного прибирання протріть дверцята паперовим рушником. От і все, ваша посудомийна машинка як нова!

Зверніть увагу, не всі посудомийки можна чистити народними засобами. Кислота згубно позначається на мідних та гумових деталях, що може спричинити протікання.

Перед домашньою чисткою обовʼязково прочитайте інструкцію та зверніться до спеціалістів за порадою!