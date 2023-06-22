Білі речі є в гардеробі кожного, адже цей колір вважається базовим. Єдина проблема – такий одяг швидко брудниться та втрачає гарний вигляд.
Найчастіше люди стикаються з проблемою жовтих плям від поту, які погано виводяться. Проте не варто викидати одяг на смітник, усе можна виправити!
Як та чим вивести застарілі жовті плями на білому – читайте в нашому матеріалі.
Допоможуть сода й оцет
Сода – універсальний продукт, який може впоратися з будь-якими видами забруднень. Старі жовті плями – не виняток.
Для цього способу вам потрібно:
- у чистій мисці зʼєднати 1 ст. л. соди та оцту;
- ретельно перемішати суміш до утворення пасти.
Тепер зубною щіткою втираємо пасту в забруднені ділянки та залишаємо на кілька хвилин. Коли жовті плями посвітлішають, виперіть річ у пральній машинці.
Як вивести жовті плями лимонною кислотою
Для цього способу вам знадобиться:
- лимонна кислота – 1 ч. л.;
- склянка води.
Розчиніть лимонну кислоту у воді та змочіть жовті плями готовим розчином. Залиште одяг на годину, а потім виперіть звичним способом.
До речі, кислоту можна замінити на сік лимона.
Як прибрати плями оцтом
Розведіть оцет у пропорції 1:1 з водою. Візьміть шматочок вати та змочіть у розчині.
Вологу ватку покладіть на пляму й залиште на 30 хв. Після цього виперіть жовті плями господарським милом. За необхідності, повторіть процедуру ще раз.
За допомогою аспірину
Таблетки аспірину – один з ефективних способів, що допоможе вивести застарілі жовті плями.
Але спершу потрібно зробити суміш: у 100 мл води розчиніть дві подрібнені таблетки аспірину. Готову пасту нанесіть на пляму та залиште на три години.
Після цього часу виперіть річ вручну або в машинці.
Як вивести плями перекисом водню
Для цього способу потрібно вилити невелику кількість перекису на пляму та залишити на кілька годин. Якщо перекис не допоміг, додайте 2 ст. л. соди та 1 ст. л. засобу для миття посуду і залиште ще на годину.
Не забудьте наприкінці випрати одяг у пральній машинці.
За допомогою хлорки
Вона особливо дієва для бавовняної тканини. Усе, що потрібно зробити:
- розвести хлорку в холодній воді у пропорції 1:1;
- замочити в розчині одяг на 15-30 хв після прання.
Але памʼятайте, якщо тканина чутлива до таких агресивних речовин, використовувати цей спосіб не варто.
Господарське мило
Це універсальний помічник для господинь. Достатньо просто намилити жовті плями милом і залишити на 20-30 хв.
Далі одяг треба випрати.
Як вивести стару жирну пляму на білому
У цьому вам допоможуть картопляний крохмаль або тальк. Потрібно насипати засіб на пляму, накрити світлим рушником, поставити зверху вантаж та залишити на кілька годин.
Потім просто виперіть речі.