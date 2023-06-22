Білі речі є в гардеробі кожного, адже цей колір вважається базовим. Єдина проблема – такий одяг швидко брудниться та втрачає гарний вигляд.

Найчастіше люди стикаються з проблемою жовтих плям від поту, які погано виводяться. Проте не варто викидати одяг на смітник, усе можна виправити!

Як та чим вивести застарілі жовті плями на білому – читайте в нашому матеріалі.

Допоможуть сода й оцет

Сода – універсальний продукт, який може впоратися з будь-якими видами забруднень. Старі жовті плями – не виняток.

Для цього способу вам потрібно:

у чистій мисці зʼєднати 1 ст. л. соди та оцту;

ретельно перемішати суміш до утворення пасти.

Тепер зубною щіткою втираємо пасту в забруднені ділянки та залишаємо на кілька хвилин. Коли жовті плями посвітлішають, виперіть річ у пральній машинці.

Як вивести жовті плями лимонною кислотою

Для цього способу вам знадобиться:

лимонна кислота – 1 ч. л.;

склянка води.

Розчиніть лимонну кислоту у воді та змочіть жовті плями готовим розчином. Залиште одяг на годину, а потім виперіть звичним способом.

До речі, кислоту можна замінити на сік лимона.

Як прибрати плями оцтом

Розведіть оцет у пропорції 1:1 з водою. Візьміть шматочок вати та змочіть у розчині.

Вологу ватку покладіть на пляму й залиште на 30 хв. Після цього виперіть жовті плями господарським милом. За необхідності, повторіть процедуру ще раз.

За допомогою аспірину

Таблетки аспірину – один з ефективних способів, що допоможе вивести застарілі жовті плями.

Але спершу потрібно зробити суміш: у 100 мл води розчиніть дві подрібнені таблетки аспірину. Готову пасту нанесіть на пляму та залиште на три години.

Після цього часу виперіть річ вручну або в машинці.

Як вивести плями перекисом водню

Для цього способу потрібно вилити невелику кількість перекису на пляму та залишити на кілька годин. Якщо перекис не допоміг, додайте 2 ст. л. соди та 1 ст. л. засобу для миття посуду і залиште ще на годину.

Не забудьте наприкінці випрати одяг у пральній машинці.

За допомогою хлорки

Вона особливо дієва для бавовняної тканини. Усе, що потрібно зробити:

розвести хлорку в холодній воді у пропорції 1:1;

замочити в розчині одяг на 15-30 хв після прання.

Але памʼятайте, якщо тканина чутлива до таких агресивних речовин, використовувати цей спосіб не варто.

Господарське мило

Це універсальний помічник для господинь. Достатньо просто намилити жовті плями милом і залишити на 20-30 хв.

Далі одяг треба випрати.

Як вивести стару жирну пляму на білому

У цьому вам допоможуть картопляний крохмаль або тальк. Потрібно насипати засіб на пляму, накрити світлим рушником, поставити зверху вантаж та залишити на кілька годин.

Потім просто виперіть речі.