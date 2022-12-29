Посудомийна машина – незамінна помічниця на кухні для кожної господині. Вона ідеально та без зайвого клопоту миє майже увесь кухонний посуд та столові прибори!

Проте є речі, які не рекомендовано мити в посудомийці. Наприклад, порцеляна, кришталь, пластик, чавун, вироби з дерева, бамбуку, алюмінію тощо.

Чи можна мити ножі в посудомийній машині, читайте нашому матеріалі.

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Ножі та посудомийка

Посудомийка негативно впливає на гостроту ножів, тому фахівці не рекомендують мити їх там. Річ у тім, що ножі затуплюються від тривалого контакту з високими температурами.

Під час нагрівання метал розширюється, а після вилучення з камери посудомийки охолоджується і стискається, що призводить до втрати гостроти.

Також металеві ножі після багаторазового миття починають покриватися корозією.

Крім того, якщо ножі часто мити в посудомийці, можна не тільки лезо зіпсувати, а й ручку. Вироби з дерев’яними ручками стають непридатними після третього миття в посудомийці.

На них негативно впливають гаряча вода та мийні засоби. Після посудомийки вони можуть тріснути чи набухнути.

Для посудомийки підходять ножі з ручками з синтетичних матеріалів або неіржавної сталі.

Однак оптимальний спосіб очищення – миття вручну.

Як правильно мити ножі в посудомийці

Якщо ви вирішили ризикнути та помити ножі в посудомийці, дотримуйтесь кількох рекомендацій: