Посудомийна машина – незамінна помічниця на кухні для кожної господині. Вона ідеально та без зайвого клопоту миє майже увесь кухонний посуд та столові прибори!
Проте є речі, які не рекомендовано мити в посудомийці. Наприклад, порцеляна, кришталь, пластик, чавун, вироби з дерева, бамбуку, алюмінію тощо.
Чи можна мити ножі в посудомийній машині, читайте нашому матеріалі.
Ножі та посудомийка
Посудомийка негативно впливає на гостроту ножів, тому фахівці не рекомендують мити їх там. Річ у тім, що ножі затуплюються від тривалого контакту з високими температурами.
Під час нагрівання метал розширюється, а після вилучення з камери посудомийки охолоджується і стискається, що призводить до втрати гостроти.
Також металеві ножі після багаторазового миття починають покриватися корозією.
Крім того, якщо ножі часто мити в посудомийці, можна не тільки лезо зіпсувати, а й ручку. Вироби з дерев’яними ручками стають непридатними після третього миття в посудомийці.
На них негативно впливають гаряча вода та мийні засоби. Після посудомийки вони можуть тріснути чи набухнути.
Для посудомийки підходять ножі з ручками з синтетичних матеріалів або неіржавної сталі.
Однак оптимальний спосіб очищення – миття вручну.
Як правильно мити ножі в посудомийці
Якщо ви вирішили ризикнути та помити ножі в посудомийці, дотримуйтесь кількох рекомендацій:
- Ножі та інші гострі предмети кладіть гострим боком донизу, щоб випадково не залишити подряпин на посудомийці та не поранитись.
- Ножі в посудомийку розміщуйте лише у спеціальний кошик для столових приборів.
- Використовуйте ножі з неіржавної сталі.
- Мийте ножі в посудомийці не частіше кількох разів на місяць.
- Встановлюйте невелику температуру миття.