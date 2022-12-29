Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Чи можна мити ножі в посудомийці: плюси та мінуси

29 Грудня 2022, 19:15
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ніж
Джерело: Depositphotos

Посудомийна машина – незамінна помічниця на кухні для кожної господині. Вона ідеально та без зайвого клопоту миє майже увесь кухонний посуд та столові прибори!

Проте є речі, які не рекомендовано мити в посудомийці. Наприклад, порцеляна, кришталь, пластик, чавун, вироби з дерева, бамбуку, алюмінію тощо.

Чи можна мити ножі в посудомийній машині, читайте нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Ножі та посудомийка

Посудомийка негативно впливає на гостроту ножів, тому фахівці не рекомендують мити їх там. Річ у тім, що ножі затуплюються від тривалого контакту з високими температурами.

Під час нагрівання метал розширюється, а після вилучення з камери посудомийки охолоджується і стискається, що призводить до втрати гостроти.

Також металеві ножі після багаторазового миття починають покриватися корозією.

Крім того, якщо ножі часто мити в посудомийці, можна не тільки лезо зіпсувати, а й ручку. Вироби з дерев’яними ручками стають непридатними після третього миття в посудомийці.

На них негативно впливають гаряча вода та мийні засоби. Після посудомийки вони можуть тріснути чи набухнути.

Для посудомийки підходять ножі з ручками з синтетичних матеріалів або неіржавної сталі.

Однак оптимальний спосіб очищення – миття вручну. 

Як правильно мити ножі в посудомийці

Якщо ви вирішили ризикнути та помити ножі в посудомийці, дотримуйтесь кількох рекомендацій:

  • Ножі та інші гострі предмети кладіть гострим боком донизу, щоб випадково не залишити подряпин на посудомийці та не поранитись.
  • Ножі в посудомийку розміщуйте лише у спеціальний кошик для столових приборів.
  • Використовуйте ножі з неіржавної сталі.
  • Мийте ножі в посудомийці не частіше кількох разів на місяць.
  • Встановлюйте невелику температуру миття.
Читайте також:
Чи можна мити ножі в посудомийці: плюси та мінусиЯк правильно завантажувати посудомийну машину: поради

Теги
Поради посуд Техніка для дому
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь