Є кілька видів плісняви, яка утворюється в будинках та квартирах. Найнебезпечнішою вважається чорна цвіль, адже через неї розвивається безліч шкірних захворювань, з’являються алергічні реакції, астма, головний біль і проблеми зі сном.

Також бувають сині грибки, які вражають переважно дерев’яні конструкції у будинку. Зелена пліснява найчастіше з’являється на продуктах харчування, які зберігаються в закритому просторі.

А ще є біла пліснява. Її часто можна побачити на харчових продуктах (наприклад, сирі або хлібі), землі, деяких рослинах та на дерев’яних поверхнях. У квартирах вона також вражає стіни й кімнатні рослини.

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Як позбутися білої плісняви на стінах – дізнавалися Life. Факти ICTV.

Чому зʼявляється біла пліснява

Причин виникнення цього виду цвілі є безліч:

підвищена вологість;

слабка вентиляція;

регулярне промерзання стін;

протікання води або аварія водопровідних труб;

відсутність герметичності даху в будинку;

погане опалення приміщення або його відсутність.

Пліснява може зʼявитися в кожній оселі, від цього ніхто не застрахований. Головне – вчасно помітити проблему та почати її ліквідовувати.

Як прибрати білу плісняву на стінах

Зазвичай біла цвіль має пухнастий світлий наліт, який вражає стіни в кімнатах, санвузлі й на кухні. Пухнасту плісняву можна легко розтерти руками, адже вона доволі м’яка.

Проте виявивши сліди білої плісняви в будинку чи квартирі, радимо ретельно оглянути інші поверхні в оселі, оскільки такий грибок дуже швидко поширюється. Намагайтеся не торкатися цвілі голими руками, адже це може бути дуже небезпечно.

Щоб позбутися від білої плісняви ​​на стінах, необхідно дотримуватися певної послідовності.

Крок 1

Спершу потрібно повністю очистити поверхню від білих слідів шпателем або жорсткою щіткою.

Перед початком будь-яких робіт з пліснявою обов’язково надягніть захисні рукавички, маску й окуляри. Це допоможе уникнути контакту зі спорами плісняви.

Крок 2

За допомогою звичайного мийного засобу та ганчірки ретельно очистьте всі уражені поверхні стін. Залишки засобу протріть вологою губкою або серветкою.

Крок 3

Щоб назавжди прогнати білу плісняву, можна скористатися кількома способами:

Оцет – його пари не токсичні, тому за допомогою кислоти можна вдало та швидко позбутися цвілі. Вам потрібно перелити оцет у пульверизатор і нанести його на уражені ділянки у квартирі.

– його пари не токсичні, тому за допомогою кислоти можна вдало та швидко позбутися цвілі. Вам потрібно перелити оцет у пульверизатор і нанести його на уражені ділянки у квартирі. Сода – візьміть 150 мл води, висипте туди 1 ч. л. соди. У вас має вийти густа біла паста. Отриманою сумішшю обробіть поверхню з проблемними ділянками. Залиште на 2-4 год, а потім протріть вологою ганчіркою. До речі, не варто повністю змивати соду, адже вона вважається відмінним профілактичним засобом, який захищатиме стіни від подальшої появи білого грибка.

– візьміть 150 мл води, висипте туди 1 ч. л. соди. У вас має вийти густа біла паста. Отриманою сумішшю обробіть поверхню з проблемними ділянками. Залиште на 2-4 год, а потім протріть вологою ганчіркою. До речі, не варто повністю змивати соду, адже вона вважається відмінним профілактичним засобом, який захищатиме стіни від подальшої появи білого грибка. Перекис водню – 3% розчин допоможе видалити плісняву, якщо вона з’явилася нещодавно та заразила невелику площу. Такий засіб можна наносити на шпалери, меблі, у ванній чи на кухні.

Якщо після першого очищення пліснява не зникла повністю, повторіть процедуру через кілька днів.

Також можна використати спеціальний антигрибковий засіб. Але цей спосіб доволі радикальний. Якщо ви готові до невеликого ремонту, можна спробувати.

Спершу потрібно придбати антигрибковий засіб від білої плісняви, нанести його на очищені стіни та дати висохнути. Через кілька годин знову нанесіть засіб.

Після цього потрібно поштукатурити стіни та нанести шпаклівку. Потім стіни покривають ґрунтовкою, фарбують та клеять нові шпалери.