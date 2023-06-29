Уксус — доступное и эффективное средство, которое хозяйки используют для очистки различных загрязнений в быту. С его помощью можно пробить засор труб, убрать плесень, почистить посудомоечную машину, очистить серебро и вывести застарелые желтые пятна.

Однако кислотность уксуса может испортить определенные поверхности и предметы в доме. Факты ICTV собрали для вас шесть вещей, которые запрещено чистить уксусом.

Резиновые детали на бытовой технике

Резиновые прокладки на стиральной машине, холодильнике или посудомоечной машине нельзя очищать кислотой. Дело в том, что уксус может испортить резину, что приведет к утечкам и другим серьезным проблемам.

Чтобы удалить грязь и плесень с резиновых прокладок, используйте перекись водорода.

Ножи

Уксусная кислота способна спровоцировать точечную коррозию на лезвиях ножей из нержавеющей стали. Поэтому вместо уксуса лучше используйте мягкое мыло и губку.

Кроме того, ножи запрещено мыть в посудомоечной машинке. Дело в том, что ножи затупляются от длительного контакта с высокими температурами.

Во время нагрева металл расширяется, а после извлечения из камеры посудомойки охлаждается и сжимается, что приводит к потере остроты. Также металлические ножи после многократного мытья начинают покрываться коррозией.

Мраморные (гранитные) столешницы и плиты

Уксус вступает в реакцию с мраморными рабочими поверхностями и оставляет тусклые белые следы, часто известные как следы травления.

Уксусная кислота способна испортить поверхность облицовочного материала, поэтому лучше всего использовать моющее средство для посуды без абразивов и теплую воду.

Чугун

Уксус способен вызывать точечную коррозию и ржавчину на чугунных поверхностях. Поэтому не стоит оставлять кислоту на чугуне в течение длительного времени.

Деревянные поверхности и мебель

Уксус может просто стереть блестящее покрытие на полу и мебели. Это касается, в частности, паркета.

Для очистки деревянного пола и мебели советуем использовать специальное средство, предназначенное для вашего типа поверхностей.

Электронику

Уксус может повредить покрытие экранов телевизоров, мобильных телефонов и компьютерных мониторов. Кроме того, запрещено заливать уксус в отсек для воды, чтобы почистить утюг.