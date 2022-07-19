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За червоні покажчики поворотів можна отримати штраф – сума

19 Липня 2022, 16:36
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Джерело: Pixabay

В Україні чимало автомобілів із червоними поворотниками. Як правило, це машини, вироблені для ринку США, а згодом завезені в Україну.

Однак водіям варто знати, що в Україні використання червоних покажчиків поворотів чи їх встановлення може бути підставою для зупинки автомобіля поліцією та накладання штрафу.

Згідно з ПДР, технічний стан авто та обладнання повинен відповідати стандартам щодо безпеки дорожнього руху. Відтак в Україні заборонено використовувати автівку, якщо колір, тип чи кількість її світлових приладів не відповідають вимогам конструкції машини.

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Передні та задні покажчики поворотів автомобіля мають бути жовтими. Ця вимога введена в дію з 2017 року.

Покажчики поворотів є попереджувальними сигналами, відтак використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання із порушенням вимог стандартів КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 грн.

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Джерело
Дорожній адвокат
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