У нас на тест-драйві побував кросовер Peugeot 3008 третього покоління, який набув рис крос-купе, отримав космічий дизайн салону та позбувся дизеля.

Тож нумо дізнаватися в деталях, як змінився Peugeot 3008 та скільки коштує в Україні.

Дизайн Peugeot 3008

Peugeot 3008 побудований на новій платформі STLA Medium, він довший від попередника на 10 см, ширший на 6 см та вищий на 2 см.

Сенсу порівнювати дизайн нового Peugeot 3008 з попередником немає, адже він відрізняється значно. Інша оптика, радіаторна решітка, бампери та, звісно, форма кузова зовсім інакша.

Від покоління до покоління Peugeot 3008 трансформувався та змінював своє кредо, балансуючи між мінівеном і кросовером, проте врешті схилився до купеподібної форми кузова.

Має стильний, сучасний, космічний вигляд, що притаманно для бренду Peugeot.

Як на мене, то за дизайн 10 із 10.

Салон Peugeot 3008

Салон Peugeot 3008 не менш футуристичний ніж екстер’єр, що, знову ж таки, притаманно для французів.

Традиційно інтер’єр розроблений за концепцією і-Cocpit з орієнтацією органів керування на водія, скошеним кермом під нижньою лінією панелі приладів.

Цього разу французи використали Panoramic i-Cockpit, у якій приладова панель та мультимедійний екран поєднані в суцільний, довгастий кластер, який наче парує в повітрі та підсвічується знизу.

Обидва дисплеї традиційно видають гарну, якісну картинку та працюють без зауважень.

А ще, нарешті з’явилася можливість виводити дані з карт навігації Waze та Google Maps не лише на мультимедійний екран, а й безпосередньо на панель приладів, а це значно зручніше, як на мене.

Під мультимедійним дисплеєм розташована панель і-toggles. Це сенсорний кластер швидкого доступу, куди можна вивести найнеобхідніші функції меню, з яким ми вже встигли познайомитися на тест-драйві Peugeot 408.

Загальна картинка салону не просто цікава, а справді космічна – різноманітні матеріали, сенсорні панелі в кілька рівнів, дисплеї, підсвітки, гострі кути та лінії.

Так, це має крутий, сучасний вигляд, проте тут легко заплутатися та інколи лунала думка, а можна було зробити трохи простіше?

А ось позаду все значно простіше, без багаторівневих конструкцій та панорамних рішень.

Є все необхідне – підлокітник, підігрів сидінь у версії GT та дефлектори вентиляції. Простору не надто багато, особливо над головою, але для міських поїздок й цього буде вдосталь.

Багажник має чималий об’єм – 588 л, проте його високий поріг створює певні нюанси під час завантаження, тож доведеться звикати.

Техніка Peugeot 3008

Peugeot 3008 відтепер може бути бензиновий, гібридний або ж повністю електричний, а ось про дизель можна забути назавжди. В Україні поки що маємо дві версії – бензин та гібрид.

А що ж замість дизеля? Правильно – гібрид, який і потрапив до нас на тест-драйв.

Тестовий Peugeot 3008 був оснащений турбобензиновим двигуном 1,2 л з трьома циліндрами (136 к.с./230 Нм), який доповнює гібридна установка, що додає ще 21 к.с./51 Нм.

Коробка перемикання передач тут доволі цікава – 6-ступеневий робот e-DCS з подвійним зчепленням та інтегрованим електромотором.

Гібридна система самостійно визначає, коли вмикається ДВЗ, а коли рух відбувається виключно на електротязі, тож від водія особливих дій не потрібно.

Перемикання між цими режимами не проходить безшумно та інколи здається, що система живе своє життя, то вмикаючи ДВЗ, то вимикаючи його, коли ви просто стоїте на місці із заведеним авто. Як виявилося, це пов’язано з кондиціонером, який заживлений від ДВЗ, тож він періодично вмикається зі звуком та вібраціями.

Так само й під час руху відчуваються перемикання між електромотором з ДВЗ, і зміна передач e-DCS інколи не проходить непомітно, а все ж легкими поштовхами.

Словом, звикнути до всіх цих перемикань та звуків доведеться. ДВЗ підзаряджає акумулятор, який живить електромотор автоматично, під час руху та шляхом рекуперації. Заряджати Peugeot 3008 від мережі можливості немає, тож поїхали далі.

Є кілька режимів руху, які натякають на амбіції Peugeot 3008 поза асфальтовим дорожнім покриттям та у погану погоду, проте привід у гібрида лише на передні колеса.

Також є й режим Спорт, який дає змогу одночасно залучати ДВЗ та електромотор, що додає динаміки та трохи підіймає настрій, проте все доволі помірно.

Динаміки достатньо, проте Peugeot 3008 – це точно не про перегони, а радше про спокійний ритм водіння.

Словом, у помірному режимі та змішаному циклі гібридний Peugeot 3008 споживав близько 8 л на 100 км.

Щодо підвіски, то попереду тут Макферсон, а позаду напівзалежна балка. Додамо сюди ще 19-ті диски з низькопрофільними шинами, які хоч і гарні, проте не надто полюбляють наші далекі від ідеалу дороги.

Так ось, ні, Peugeot 3008 не жорсткий, але й надмірного комфорту очікувати не варто. А ось з іншими дисками можливо все було б й інакше, проте це вже інша історія.

Як альтернатива гібриду є ще турбобензинова версія з двигуном об’ємом 1,6 л (180 к.с./300 Нм), який працює в парі з 6-АКПП виробництва Aisin. Привід тут теж передній, як і в гібрида, а ось повнопривідною може бути лише повністю електрична версія.

Скільки коштує Peugeot 3008 в Україні

Отже, Peugeot 3008 доступний в Україні у двох версіях та у двох комплектація – Allure та GT.

Гібридна версія у стартовій комплектації Allure коштує 1 238 400 грн, а у максимальній GT обійдеться 1 486 000 грн.

Бензинова версія дорожча, й у стартовій комплектації Allure коштує 1 369 300 грн, а у максимальній GT обійдеться в 1 534 900 грн.

Підсумки

Peugeot 3008 – зовні сучасний, стильний та привабливий крос-купе з космічним салоном. Так, інколи хочеться більше зрозумілих та ергономічних рішень, проте все це справа смаку.

Дизелю немає, замість нього гібрид, і до цього доведеться звикати, як і до поведінки самого гібриду. Все це справа часу і реалії сьогодення, тож нам залишається лише підкорюватися тенденціям гібридизації та електрифікації.

А ось чи вартий саме Peugeot 3008 уваги – вирішувати, як завжди, вам.