У нас на тест-драйві побував оновлений кросовер BMW iX – єдина модель баварського бренду, яка існує лише в електричній версії.

Нумо дізнаватися, як змінився BMW iX, що пропонує в технічному плані та скільки коштує в Україні.

Дизайн BMW iX

BMW iX зовні кардинально не змінився порівняно з версією чотирирічної давнини. Ті самі футуристичні форми та хіба лиш невеличкі допрацювання оптики, радіаторної решітки, елементів декору та точкові зміни залежно від комплектацій.

BMW iX має цікавий, хоч і неоднозначний дизайн. До нього вже ніби й звикли, проте розмов про це все ще вистачає.

Словом, BMW iX – цікавий, футуристичний, технологічний. Проте без критики не обійшлося.

Салон BMW iX

Інтер’єр iX вже менш екстраординарний, ніж його зовнішній вигляд, та сприймається більш легко.

Одразу звертаєш увагу на панорамний кластер панелі приладів діагоналлю 12,3 дюйма та мультимедійний екран 14,9 дюйма.

Обидва дисплеї не інтегровані в торпедо, а навпаки — наче височіють та навмисне відділяються від масивної панелі оздобленою алькантарою.

Керування системами комфорту здебільшого відбувається за допомогою сенсорного, мультимедійного екрана, а ось фізичних кнопок на торпедо обмаль.

Вигляд має цікавий, сучасний, дещо космічний, проте з меню мультимедійки та приладового кластера доведеться розбиратися, порпаючись задля пошуку необхідних налаштувань.

Так, це справа звички, але все не так просто, коли авто в русі.

Проте не все так і погано, адже є панель з селектором iDrive, яка розташована на центральній консолі.

Вона частково дублює пункти меню мультимедійного дисплея та спрощує користування ним під час руху.

Центральна консоль теж наче підвішена у повітрі, як і дисплеї, що створює певні асоціації з космічними суднами та концептами літаючих автомобілів.

Цікавий вигляд, не всім може сподобатися, проте, як на мене, все доволі гармонійно та продумано.

Передні сидіння ковшеподібної форми, з інтегрованими підголівниками та декоровані фірмовими М-смужками. Стильні, за відчуттями зручні та мають достатній діапазон регулювання.

Додамо сюди ще й підбір матеріалів, їхнє поєднання та якість збірки, яка, як і належить BMW, на пристойному рівні.

Тут і натуральна шкіра, і важелі з імітацією кришталю, й алькантара. Словом, дешевих матеріалів, простого глянцю та скрипучого пластику ви тут не знайдете.

З простором попереду та позаду проблем немає. Позаду спокійно розміщується три пасажири абсолютно без втрати комфорту.

Є порти для зарядки гаджетів, щоправда, розташовані вони в підголівниках передніх сидінь, що дивно, проте виявилося цілком зручним рішенням.

З цікавих моментів – пасажирський відсік BMW iX виготовлено з вуглепластику. Навряд пасажири відчують різницю, проте факт залишається фактом.

А ось щодо простору в багажнику, то тут не все так безхмарно, його об’єм впирається в стелю близько 500 л, що хоч і достатньо, проте не надто багато, щоб цим хизуватися.

Як їде BMW iX xDrive60

У нас на тест-драйві була версія BMW iX xDrive60 з повним приводом, потужністю 400 кВт/544 к. с./765 Нм та редуктором у ролі КПП.

Наша версія була оснащена акумулятором ємністю 111,5 кВт/год.

Весь цей набір ТТХ дозволяє розганятися до першої сотні за 4,6 с, а виробник декларує запас ходу у діапазоні 560-701 км за замірами WLTP.

Звучить правдоподібно, хоча, як ми всі розуміємо, все залежить від манери водіння, погодних умов та режиму експлуатації.

Якщо говорити про зарядку, то версію BMW iX xDrive60 можна заряджати змінним струмом АС потужністю до 11 кВт/22 кВт, залежно від обраного у комплектацію бортового інвертора.

Також є можливість й швидкісної зарядки постійним струмом DC на станціях потужністю 195 кВт.

Під час розробки оновленої версії BMW iX акцент робили саме на збільшенні ефективного вмісту батареї на 30% та оптимізації заряджання.

Вся ця феєрія технологій, оптимізацій, оновлень, алюмінієва рама, капсула з вуглецевого волокна вилились у кросовер вагою під 2,5 т та довжиною під 5 м.

Як він їде? Динаміка вражає, як і комфорт, а особливо тиша в салоні та чудова керованість. Щоправда, не варто забувати про чималу вагу та розміри BMW iX, адже це все відчувається.

Швидко, тихо, комфортно з присмаком якості BMW та всіма принадами та недоліками електромобілізму.

А тепер найцікавіше – ціни.

Скільки коштує BMW iX

Якщо йдеться про базову версію xDrive45, то ціни стартують від 3 428 902 грн.

Якщо ми говоримо про версію iX xDrive60, то вартість починається від 4 225 854 грн.

А ось ціни на версію iX M70 xDrive стартують від 5 800 843 грн.

Підсумки

BMW iX, очевидно, намагалися покращити, вдосконалити, проте водночас не відходити від початково візуального, хоч і неоднозначного дизайну.

Салон місцями балансує на межі технологічного та практичного, проте загальна концепція доволі цікава.

BMW iX – чималий кросовер з цікавим дизайном, салоном, що чіпляє, та неабияким рівнем комфорту й динаміки.

Чи вартує він уваги та своєї ціни? Вирішувати, як завжди, вам.