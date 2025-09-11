У нас на тест-драйві побував кросовер Mazda CX-30 з цікавими оновленнями, які стосуються здебільшого технічної частини.

Тож, нумо дізнаватися, які зміни відбулися в техніці, чи торкнулися оновлення зовнішнього вигляду, інтер’єру та скільки коштує Mazda CX-30 2025 в Україні.

Дизайн Mazda CX-30 2025

Якщо минулого року Mazda CX-30 отримала новий пакет Sport Black, який виділяється темними акцентами на кузові та колесах, то цьогоріч обійшлося без змін.

За п’ять років існування моделі Mazda CX-30 стала впізнаваною на наших дорогах, її дедалі рідше плутають з Mazda CX-5. А якщо судити з кількості Mazda CX-30 на дорогах Києва, її не тільки впізнають, а ще й купують. Так, ймовірно не лише нові, а й вживані зі страхових аукціонів, та все ж купують, а отже – щось та й знають.

Салон Mazda CX-30 2025

Тут знову згадаємо торішнє оновлення, яке принесло мультимедійну систему зі збільшеним екраном 10,25 дюйма з підтримкою бездротових Apple CarPlay та Android Auto.

А цьогоріч змін обмаль, адже окрім кнопки увімкнення режиму підвищеної прохідності, що розташована ліворуч від керма, тут змін немає.

Салон компактний, в міру просторий, ергономіка маздівська, на хорошому рівні, матеріали на межі хорошої якості та за крок до преміальних, проте все ж до преміуму ще треба працювати.

Чого бракує? Як на мене, то частково аналогова панель приладів вже проситься на заслужений відпочинок та хочеться щось таке, як у CX-60 чи CX-90.

Ну і салон просторим та сімейним назвати складно, проте й відвертого браку місця тут немає. Для щоденних поїздок містом його цілком вистачатиме та й дітям позаду місця вистачить із запасом. А якщо треба більше, то вам вже до CX-5, CX-60 та CX-90.

У багажнику змін немає, об’єм такий, як і був – 430 л або 422 л з аудіосистемою Bose.

Техніка Mazda CX-30 2025

А ось у технічному плані Mazda CX-30 має чим похизуватися на відміну від, знову ж таки, тогорічного оновлення.

Основна зміна – збільшення потужності 2,0-літрового бензинового двигуна з 150 к.с./213 Нм до 165 к.с./213 Нм.

У всьому іншому без змін – 6-АКПП, повний привід та знайома підвіска типу МакФерсон спереду та поперечна балка позаду.

До першої сотні Mazda CX-30 2025 розганяється за 9,7 с, тоді як із попередньою версією двигуна це вдавалося зробити за 10,4 с за паспортом.

І так, оновлення двигуна стали ковтком свіжого повітря для Mazda CX-30 2025 – вона поїхала веселіше, жвавіше та з соковитішими відчуттями.

Витрати пального у міському циклі у мене становили близько 10 л на 100 км.

У всьому іншому поведінка Mazda CX-30 2025 не змінилася – КПП з двигуном працюють злагоджено, підвіска в міру комфортна та все ж балка позаду підстрибом нагадує про себе.

Скільки коштує Mazda CX-30 2025

Регулярна вартість зазначена на автомобілі 2025 року виробництва без урахування спеціальних пропозицій:

Mazda CX-30 2025 у стартовій версії Style+ (2,0/6-АКПП/2WD) коштує 1 289 600 грн.

Mazda CX-30 2025 у версії Executive (2,0/6-АКПП/2WD) коштує 1 368 600 грн.

Mazda CX-30 2025 новій версії Sport Black (2,0/6-АКПП/4WD) коштує 1 447 700 грн.

Mazda CX-30 2025 у максимальній версії Premium (2,0/6-АКПП/4WD) коштує 1 568 300 грн.

Підсумки

Якщо коротко, то зовні та в салоні без особливих змін і от якщо екстер’єр не потребує оновлень, то інтер’єр вже місцями просить апдейт.

А ось у техніці зміна одна, проте яка! Так, вона того вартувала – Mazda CX-30 2025 отримала нове дихання.

А ось чи вартує вона уваги, вирішувати, як завжди, вам.