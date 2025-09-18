На тест-драйв до нас потрапив кросовер Mazda CX-5 – модель, яка вчергове отримала оновлення, проте все ж залишилася вірною традиціям.

Нумо дізнаватися, що нового в дизайні, салоні та техніці Mazda CX-5 та скільки вона коштує в Україні.

Дизайн Mazda CX-5

Під час попереднього оновлення в Mazda CX-5 видозмінилася передня та задня оптика, дещо змінилися бампери, а також додалася можливість замовити пластиковий обвіс у колір кузова для всіх комплектацій.

Цього разу змін менше – нова радіаторна решітка та накладки під бамперами сірого кольору.

Також можна згадати про новий колір кузова та колісних дисків.

Словом, змін мало, що логічно, якщо врахувати той факт, що Mazda CX-5 2025 модельного року вже презентували, й усі оновлення, ймовірно, вже перенесли туди.

Якщо коротко, то з цим оновленням японці точно нічого не зіпсували, проте й значних покращень немає.

Словом, якщо вам заходив дизайн Mazda CX-5 протягом останніх років, то тут фактично все те саме, але якщо вже хочеться значних оновлень, то я б зачекав на появу Mazda CX-5 2025.

Салон Mazda CX-5

Якщо із зовнішнім виглядом все зрозуміло й оновлення, хоч і є, та все ж малопомітні, то в інтер’єрі видима зміна фактично одна, проте значна.

Так, я про нову мультимедійну систему з TFT-дисплеєм 10,25 дюйма, яка вигідно відрізняється від попередньої якістю графіки та здається значно сучаснішою.

Саме це оновлення й просилося ще торік, коли ми тестували попередню версію Mazda CX-5 та й вочевидь, японці це теж зрозуміли й не стали тягнути до появи нового покоління. Проте варто зазначити, що в новому поколінні Mazda CX-5 2025, судячи з фото салону, мультимедійна система зовсім інша, але це вже й зовсім інакша історія.

У всьому іншому інтер’єр Mazda CX-5 2024 ідентичний, а якщо якісь зміни і є, то вони малопомітні на незначущі.

На панелі приладів той самий цифровий екран зі спідометром, відображенням режимів водіння, бортовими даними та аналоговими колодязями по обидва боки.

Блок кліматичної системи теж без змін – кнопковий, зручний, інтуїтивний.

Все наче без змін та на своїх місцях, простору вистачає попереду й позаду, та й матеріали звичні й здебільшого якісні.

Позаду – без змін.

Проте, якщо говорити про сучасність інтер’єру, то нові члени сімейства Mazda, а саме CX-60 та CX-90, здаються привабливішими.

Проте, якщо ви любитель саме такого формату Mazda, то у вас є час заскочити в останній вагон та придбати Mazda CX-5 ще в такому виконанні.

Багажник без змін – 438 л, електропривід та дуже зручна шторка, яка піймається разом з дверцятами.

Техніка Mazda CX-5

Тестова Mazda CX-5 2024 модельного року була представлена з атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л (194 к.с. / 258 Нм), 6-АКПП та повним приводом.

Тут без змін, як і з підвіскою, – попереду Макферсон, позаду багатоважільна, незалежна.

Ніякої електрифікації, гібридних технологій, додаткових батарей, стартер-генераторів, рекуперації енергії та іншого набору, притаманного автомобілям сьогодення.

Проте тут є свої, класичні плюси – атмосферний двигун з соковитим звуком та АКПП з гідротрансформатором, яка ідеально працює в парі з мотором.

Mazda CX-5 2024 залишилася такою ж збалансованою, збитою, в міру комфортною автівкою та передбачуваною.

Певною мірою ось цей класичний мотор перегукується з тим самим класичним, кнопковим салоном, які ось-ось вже відійдуть в історію, тож останній вагон все ще чекає.

Варто задуматись, чи купувати квиток у цей потяг? Можливо, проте спершу глянемо на ціни.

Скільки коштує Mazda CX-5 2024

Базова версія Mazda CX-5 2024 з 2,0 літровим двигуном, АКПП та переднім приводом у комплектації Touring коштує 1 339 000 грн, а у Touring S – 1 385 000 грн.

Mazda CX-5 2024 з 2,5 літровим двигуном, АКПП та повним приводом у комплектації Style коштує 1 634 900 грн, а у Sport Black – 1 689 600 грн.

У максимальній версії TOP з тим самим двигуном та повним приводом ціна становитиме 1 913 600 грн.

Ціна вказана на автомобілі 2025 року, під замовлення.

Підсумки

Mazda CX-5 2024 – мінімальні зміни зовні, без змін у технічному плані та приємне оновлення з новою мультимедійкою всередині.

Чи вартує цей коктейль з оновлень та класичних рішень Mazda своїх коштів? Вирішувати, як завжди, вам.