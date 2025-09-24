До нас на тест-драйв потрапив кросовер Opel Grandland другого покоління, який значно змінився, отримавши нову платформу, габарити, інтер’єр та техніку.

Нумо дізнаватися, що нового в Opel Grandland 2025 та скільки він коштує в Україні.

Дизайн Opel Grandland 2025

Opel Grandland побудований на новій платформі STLA Medium, яку він ділить разом із братами по концерну – Peugeot 3008 та Peugeot 5008.

Він значно додав у розмірах, що помітно неозброєним оком, адже довжина збільшилася на 17 см, а колісна база – майже на 11 см.

Щоправда, висота та ширина залишилися майже без змін.

Дизайн залишився у концепції Opel Vizor, що об’єднує решітку радіатора та оптику діодною лінією, а також логотип з підсвіткою в одну гармонійну панель.

Задні ліхтарі теж поєднали діодною стрічкою додавши напис Opel, що світиться, а також виштамповку Grandland на багажних дверцятах.

Виглядає стильно, сучасно, проте водночас спокійно та гармонійно.

Салон Opel Grandland 2025

У інтер’єрі одразу звертаєш увагу на цифровий кластер панелі приладів діагоналлю 10 дюймів та мультимедійний екран у 16 дюймів, які поєднані в одну інформаційну панель.

Якщо панель приладів дещо звузили та вона виглядає незвично, то ось мультимедійна панель збільшилася в розмірах.

Обидва екрани мають гарну, якісну картинку та й із функціоналом розібратися нескладно.

Мультимедіа підтримує всі сучасні інтеграції смартфонів, є бездротова зарядка та порти для зарядних кабелів.

Кермо аналогічне тому, що ми зустрічали в Opel Mokka, з нотками ретро, скошеною нижньою та дещо сплюснутою верхньою частинами.

Під екраном мультимедіа – блок міксованих фізичних та сенсорних кнопок кліматичної установки.

Селектор КПП вже традиційно виконано у вигляді джойстика, поруч з яким – перемикач режимів руху.

Салон комбінований – сіра тканина Bird LIGHT із вставками зі шкіри. Цієї сірої тканини тут чимало – на елементах торпедо, центральному тунелі, дверних картах.

На вигляд – цікаво, тактильно – приємно, та ось чи практична вона та зносостійка? Це покаже лише час.

У салоні чимало цікавих дизайнерських рішень з матеріалами поєднання чорного глянцю, вставок із пластику під карбон, тканини та шкіри. Сюди додамо ще повітроводи на дверцята й отримуємо самобутній дизайн Opel. Так, інтер’єр не надто барвистий та здебільшого сірий, місцями дещо консервативний, проте все ж сучасний та технологічний.

Передні сидіння Opel Grandland традиційно сертифіковані німецькою асоціацією здорової спини AGR, а це чималого варте.

І це не просто гарні маркетингові слова. Сидіння справді зручні – неодноразово перевірено на тест-драйвах бренду.

Оскільки Opel Grandland значно виріс у довжину, то й з простором тут проблем немає – як спереду, так і позаду.

Позаду з легкістю розміститься й троє пасажирів, є дефлектори, підлокітник посередині та порти для заряджання гаджетів.

Щодо багажника, то тут все теж просто та просторо – 550 л, є докатка у підпіллі, а дверцята обладнані електроприводом з сенсорним відкриттям помахом ноги.

Загалом салон Opel Grandland складає враження дорослого сім’янина, який не потребує яскравих космічних рішень, проте хоче практичний автомобіль з сучасним та зручним інтер’єром.

Техніка Opel Grandland 2025

Opel Grandland відтепер може бути бензиновий, гібридний та повністю електричний.

В Україні наразі маємо дві версії – бензин та м’який гібрид. Привід у обох версій передній.

У нас на тест-драйві побувала бензинова версія з турбованим, чотирициліндровим двигуном об’ємом 1,6 л (180 к.с./300 Нм) та 6-АКПП виробництва Aisin.

Цей дует працює доволі збалансовано, динамічно та його цілком вистачає. Динаміки вистачає, передачі перемикаються гармонійно та без зайвих поштовхів та пауз.

Так, не потрібно очікувати надмірної динаміки та спортивних відчуттів від сімейного кросовера, проте й на брак запасу потужності скаржитися не доведеться.

Щодо підвіски, то попереду тут Макферсон, а позаду напівзалежна балка. І якось питання стосовно комфорту взагалі відсутні. Все доволі прогнозовано, очікувано та прийнятно, якщо враховувати наші далекі від ідеалу дороги. Без надмірного комфорту, проте, знову ж таки, без особливих скарг.

Витрати пального в міському ритмі у мене становили близько 9-9,5 л на 100 км, а на трасі показник був 5,5-6 л на сотню. А тепер до головного – ціна питання.

Скільки коштує Opel Grandland 2025

Бензинова версія 1,6 PureTech доступна у двох комплектаціях – Edition за 1 259 000 грн та GS за 1 472 000 грн/1 436 300 грн (залежно від дати виготовлення).

Гібридна 1.6 PureTech також доступна у двох комплектаціях – Edition за 1 343 000 грн та GS за 1 436 300 грн.

Підсумки

Загалом Opel Grandland складає вражання доволі прагматичного та збалансованого авто, яке у всьому намагається бути на рівні достатньо, проте не більше, ніж ви очікуєте.

Новий Opel Grandland – спокійний, сучасний дизайн, технологічний, стриманий інтер’єр, достатня динаміка та збалансована підвіска.

Комусь цього буде достатньо, а кому захочеться більшого. Та чи вартує він уваги, вирішувати, як завжди, вам.