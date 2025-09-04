У нас на тест-драйві побувало четверте покоління японського хетчбека Suzuki Swift з м’яким гібридом.

Нумо дізнаватися, що собою являє міський хетчбек, як поводиться на дорозі та скільки коштує в Україні.

Дизайн Suzuki Swift

Suzuki Swift четвертого покоління залишився вірним традиційному дизайну та майже не змінився у розмірах, тож і з впізнаваністю моделі на дорогах теж проблем немає.

Щоправда, дизайн став сучаснішим, цікавішим та соковитішим. Варто відзначити двоколірне виконання кузова, стильну радіаторну решітку з сотами та повістю світлодіодну оптику.

Компактний, стильний, сучасний – це якщо коротко про зовнішність Suzuki Swift.

Салон Suzuki Swift

Інтер’єр теж став сучаснішим, проте тут все виконано значно простіше та бюджетніше, як на мене.

З найбільш технологічного та сучасного в салоні – дев’ятидюймовий дисплей мультимедійної системи. Так, графіка доволі проста, проте система підтримує бездротовий Apple CarPlay та Android Auto.

Також на цей екран виводиться й картинка камери заднього огляду.

А далі все дуже просто та без пафосу – аналогова панель приладів, масивний селектор КПП, класичний важіль стоянкового гальма та простий, бюджетний пластик.

Словом, на вигляд все доволі непогано, проте післясмак економії на матеріалах та рішеннях все ж залишається.

Посадка доволі зручна, регулювань вистачає, тож мені з моїм зростом 1,87 м вдалося без проблем та зручно влаштуватися за кермом.

Позаду місця очікувано не надто багато, проте в межах міста пересуватися можливо навіть втрьох, проте на невеликі відстані.

З опцій та комфорту позаду особливо нічого й немає, тут панує бюджетний мінімалізм, тож рухаймося далі.

Багажне відділення має об’єм 265 л, що звучить як дуже маленький багажник, проте якщо зняти поличку та скласти задній ряд сидінь, то отримаєте компактний мікробус для габаритних речей.

Техніка Suzuki Swift

У нас на тест-драйві побував Suzuki Swift з бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л (82 к.с./108 Нм) та трьома циліндрами, що працює в парі з гібридною системою SHVS та варіатором CVT.

М’який гібрид складається із вбудованого стартер-генератора ISG на 12В і невеличкої літій-іонної батареї 3 Аг.

Якщо коротко, то так званий м’який гібрид допомагає автомобілю на старті, сприяє зменшенню витрат пального та підтримує заряд батареї шляхом рекуперації або зарядки від ДВЗ.

Suzuki Swift любить плавні старти, помірний стиль водіння та швидкісний режим в межах 80 км/год.

У міському циклі він доволі жвавий та нарікань на брак динаміки у мене не виникало, тож як до сітікара у мене питань немає. Звісно, не варто очікувати динаміки хотхеча від Suzuki Swift, але й пасти задніх на світлофорі не доведеться.

Під час різких маневрів та стартів звук двигуна та CVT все ж доволі гучно лунає в салоні, тож я обирав би більш помірний стиль водіння.

У міському режимі Suzuki Swift на тест-драйві споживав близько 5,5 л на 100 км.

Очікувано, що за містом малолітражний гібридний Suzuki Swift споживатиме більше, тож я орієнтувався б на 6-6,5 л на 100 км.

Стосовно підвіски, то тут все теж доволі просто – попереду МакФерсон, а позаду торсіонна балка.

Не варто очікувати від Suzuki Swift надмірного комфорту, адже нерівності та лежачі поліцейські відчуваються, особливо позаду.

Загалом це прийнятно і, з огляду на коротку колісну базу та задню балку, все цілком логічно й зрозуміло. А як щодо цін? Нумо розбиратися.

Скільки коштує Suzuki Swift в Україні

Двигун для Suzuki Swift в Україні безальтернативний, але є 5-МКПП як альтернатива варіатору.

Базова комплектація Suzuki Swift GL+ 1.2 л SHVS з 5-МКПП коштує 764 000 грн, а аналогічна версія з CVT обійдеться у 840 000 грн.

Максимальна версія Suzuki Swift GLX 1.2 л SHVS з CVT коштує 891 000 грн.

Підсумок

Маленький, компактний, в міру динамічний, гібридний, економічний, місцями шумний та жорсткуватий – все це про Suzuki Swift.

А чи вартує він своєї ціни та уваги, вирішувати, як завжди, вам.