Сімейний автомобіль повинен відповідати потребам усіх членів родини. SUV поєднують простір для пасажирів з можливістю перевезення великих об’ємів багажу, що робить їх ідеальним вибором для щоденних поїздок і мандрівок.

Висока посадка забезпечує хороший огляд дороги, полегшуючи маневрування у міському трафіку та паркування. Універсальність кросоверів дозволяє почуватися комфортно як у мегаполісі, так і на заміських трасах.

Сучасні технології безпеки та допомоги водію роблять кожну поїздку безпечнішою, а продуманий інтер’єр створює затишну атмосферу.

Чому варто вибрати сімейний SUV від Škoda

Модельний ряд Škoda охоплює міські компактні рішення та просторі варіанти для великих родин.

Кожна модель оснащена сучасними інформаційно-розважальними системами з великими дисплеями, якісними матеріалами оздоблення салону та ергономічними органами керування.

Бренд приділив особливу увагу безпеці, оснастивши автомобілі асистентами водія та світлодіодним освітленням. Всі моделі доступні з різними типами двигунів і трансмісій, що дозволяє підібрати оптимальну конфігурацію.

Škoda Kodiaq — один з найкращих сімейних SUV

Семимісний кросовер розроблений для великих сімей, які потребують максимум простору.

Три ряди сидінь забезпечують комфортне розміщення всіх пасажирів, а багажне відділення вміщує від 340 до 2105 літрів.

Доступні бензинові двигуни 2,0 TFSI потужністю 140 та 150 кВт, а також дизельний 2,0 TDI на 110 кВт — усі з автоматичною трансмісією та переднім або повним приводом.

Незалежна підвіска McPherson спереду та чотирьохважільна ззаду гарантує плавний хід навіть на нерівних дорогах.

Модель пропонує 10- дюймовий або 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, віртуальну панель приладів та бездротове зарядження для двох смартфонів.

Škoda Karoq — компактний SUV для міста

П’ятимісний кросовер поєднує зручні для міста розміри з достатнім простором для сім’ї. Багажник місткістю 521–1630 л легко вміщує покупки та дорожні речі.

Модель Karoq доступна з бензиновим двигуном 1,4 TSI на 110 кВт з переднім приводом, дизельним 2,0 TDI на 110 кВт з повним приводом або 2,0 TDI на 85 кВт з переднім приводом.

Обидва варіанти комплектуються автоматичною коробкою передач. Компактні пропорції та радіус розвороту 10,2 м спрощують паркування у щільній міській забудові.

Система KESSY дозволяє відмикати та запускати автомобіль без ключа, що зручно з маленькими дітьми або повними руками покупок.

Škoda Kamiq — надійний SUV для міста

Найкомпактніша модель лінійки кросоверів Skoda Kamiq ідеально підходить для невеликих сімей та активного міського життя.

Багажне відділення на 400–1395 л забезпечує достатньо місця для щоденних потреб. Доступні три бензинові двигуни: 1,0 TSI на 70 кВт з механічною КПП, 1,0 TSI на 85 кВт та 1,5 TSI на 110 кВт з автоматичною трансмісією.

Кросовер легко маневрує у міських умовах завдяки компактним розмірам. Віртуальна панель приладів та сучасна інформаційно-розважальна система роблять кожну поїздку зручною.

Які SUV найкраще підходять для подорожей

Кросовери Škoda створені для комфортних мандрівок на будь-які відстані.

Повний привід на версіях Kodiaq та Karoq забезпечує впевнене керування на різних типах покриття. Просторі багажники дозволяють взяти все необхідне для відпочинку.

Економічні двигуни з витратою від 5,0 до 7,9 л на 100 км роблять подорожі доступнішими.

Автоматичні трансмісії знімають втому під час тривалих поїздок. Системи допомоги водію підвищують безпеку на трасі.

Як вибрати SUV для сім’ї

Вибір сімейного кросовера починається з визначення кількості пасажирів. Сім’ї з двома-трьома дітьми достатньо п’ятимісної моделі, тоді як для великих родин або частих поїздок доцільніше розглянути семимісний варіант.

Об’єм багажника залежить від способу життя: для щоденних покупок вистачить 400–500 літрів, активним мандрівникам краще орієнтуватися на 900 літрів і більше.

Тип двигуна визначається переважним режимом експлуатації: бензинові агрегати оптимальні для міста та поїздок до 15 тис. км на рік, дизельні доцільніші за великих пробігів та частих міжміських подорожей.

Повний привід підвищує прохідність на заміських дорогах, але збільшує витрату палива та вартість автомобіля. Автоматична трансмісія полегшує керування у міському трафіку та під час тривалих поїздок.