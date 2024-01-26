Перевірка авто за номером або VIN-кодом дозволяє швидко дізнатися історію машини та отримати повну інформацію про неї. Як перевірити машину за номером в Україні у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як перевірити машину за номером: поради

При продажі автомобіля продавці можуть приховувати частину інформації. Тому покупцям варто бути уважними, щоб розпізнати приховані дефекти машини та не стати жертвою махінацій. Одним з важливих способів є перевірка автомобіля за номерним знаком.

Перевірка автомобіля за державним чи VIN-номером дозволяє отримати безкоштовну та максимально докладну інформацію про автомобіль, яка міститься в базі даних Державтоінспекції.

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Загальна інформація про автомобіль може включати:

модель;

марку;

дату реєстрації;

об’єм двигуна;

тип кузова;

тип палива;

потужність;

рік випуску;

кількість власників.

Також за номером машини можна дізнатися інформацію про стан машини на момент останнього технічного огляду та історію злочинів, пов’язаних з цим транспортом.

Як перевірити машину за номером:

зайти в базу даних Державтоінспекції;

ввести номерний знак автомобіля, який вас цікавить, без пропусків та інших знаків;

натиснути на кнопку Знайти та отримати розширену інформацію про машину, яка міститься в базі даних Державтоінспекції.

Після того, як буде отримана інформація про автомобіль, його стан та технічні характеристики, її необхідно буде звірити з інформацією, яку надав продавець. Якщо технічні характеристики авто, вказані у базі, не збігаються з наданими продавцем, то, скоріше за все, авто було вдарене або потребує ремонту.

Якщо історія авто вказує на багато власників, це може свідчити про наявність проблем. Наявність історії злочинів вказує на використання авто для незаконних цілей.

Після перевірки машини за номерним знаком її необхідно оглянути особисто. Для цього на огляд краще взяти механіка або іншу кваліфіковану особу, яка зможе оцінити технічний стан автомобіля.