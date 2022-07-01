Скасування нульового розмитнення: що змінилося і скільки потрібно платити за ввезення авто

З 1 липня в Україні знову будуть оподатковуватись імпортні товари. Верховна Рада скасувала не тільки пільгове розмитнення авто, а й повернула мито і ПДВ на всю продукцію, яку завозять в Україну. Нагадаємо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться в країну.

Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також – щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій. За попередніми оцінками експертів, через бойові дії в Україні втрачено близько 500 тис. авто. Ще близько 300 тис. залишили територію України.

Що дало запровадження так званого нульового розмитнення?

Зараз дивляться

Дало можливість купувати доступні автомобілі та офіційно пройти митне оформлення без сплати митних платежів. В ситуації, коли значна частина громадян втратила роботу та стабільні доходи, така економія грошей суттєво допомогла сімейному бюджету.

Стимулювало суміжні сектори економіки.

– Також запровадження так званого нульового розмитнення забезпечило роботою сфери автомобільного страхування, СТО, продаж паливно-мастильних матеріалів тощо, та й загалом робить громадян мобільними та як результат — економічно активнішими. Це дало змогу також зберегти робочі місця, – розповідає експерт з питань практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук.

Загалом, за період існування так званого нульового розмитнення в Україну завезли понад 200 тис. автівок. За статистикою, середній вік імпортованих з-за кордону автомобілів – 14 років, а найчастіше завозили машини 2003-2007 років випуску.

Причини скасування нульового розмитнення

Головна проблема – черги, які перевантажували митні пропуски з обох сторін кордону і гальмували завезення в Україну гуманітарних вантажів та зброї для ЗСУ.

Також в уряді порахували – бюджет ніби недоотримав 13 млрд грн. Та експерти кажуть – тих доходів після повернення до повного розмитнення країна все одно не отримає.

– Ці розрахунки, як на мене, є неправильними, тому що треба бути об’єктивними – якщо податки повернуться на довоєнний період, люди не повезуть транспортні засоби у тій самій кількості. І тих податків, як зараз порахували, до держбюджету не надійде, – каже експерт з питань практичного застосування митного законодавства, Левко Прокіпчук.

Експерт зауважує, що навіть при нульовому розмитнені надходження до бюджету є.

– Під час реєстрації цих транспортних засобів у сервісних центрах ти маєш заплатити певний відсоток до пенсійного фонду. Крім того, треба розуміти, що ті транспортні засоби, які ввезені під нульове розмитнення, мають мультиплікаційний ефект із точки зору економіки. Тому що їх треба заправляти, їх треба експлуатувати, їх треба ремонтувати. Крім того, частина цих транспортних засобів використовується у комерційній діяльності як таксі чи для перевезення, – розповідає експерт.

Що зміниться з 1 липня?

Впродовж десяти днів після митного оформлення автовласнику необхідно отримати сертифікат відповідності авто в одному з акредитованих центрів. Для автомобілів з Євросоюзу такі послуги коштують 1,5-3 тис. гривень. Далі – звернутися до сервісного центру МВС за місцем проживання власника або тимчасового перебування машини. Тут ще до реєстрації авто доведеться сплатити 1,5% військового збору і 3-5% до Пенсійного фонду.

Відсоток залежить від вартості авто: 3% – при ціні до 410 тис. грн, 4% – до 720 тис. грн, 5% – понад 720 тис. грн. Вартість авто зазначається в договорі купівлі-продажу.

Не варто сподіватися, що в договір можна вписати занижену ціну. Ще на етапі проходження митниці власник отримує довідку про митну вартість машини та акт експертної оцінки. Відсотки розраховуються з вказаної в довідці суми.

Після сплати цих зборів залишається лише зареєструвати автомобіль. За свідоцтво про реєстрацію та українські номерні знаки доведеться сплатити близько 600 грн. На цьому процедура завершена. Доведеться лише придбати поліс автоцивілки, без якого їздити в Україні заборонено.

Отже, авто вартістю в Європі $3 тис. може обійтися зі сплатою всіх податків майже в $5 тис.

Плани уряду – розмитнення в Дії

Уряд планує дозволити розмитнювати авто через застосунок Дія. Пропозиція дуже проста та забезпечує подачу декларації через Єдиний вебпортал державних послуг. Стосуватимуться нові правила виключно легкових автомобілів – як нових, так і вживаних. Для інших категорій транспортних засобів процедура та вартість митного оформлення залишиться такою ж, як була.

Як практично розмитнюватимуть авто в Дії

Щоб розмитнити автомобіль з-за кордону, більше не потрібно буде заповнювати митні декларації чи звертатися до митного брокера. Для оформлення достатньо буде ввести основні дані про автомобіль: тип, марка та модель; рік виготовлення; VIN-код об’єм двигуна (куб.см); тип палива; відомості про документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію, експортна митна декларація, інші супровідні документи).

Розрахунок митних платежів та оплата також відбуватиметься в межах Дії. Для оплати платежів буде відведено близько місяця. Оскільки податки більше не залежатимуть від митної вартості автомобіля, а розраховуватимуться автоматично за чітко визначеною формулою, зникає потреба у фізичному огляді машини працівниками митниці.

Якою буде формула нарахування податків

Платежі, пропоновані новою системою, становлять:

Мито = 0

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базою для нарахування податків є ставка, що розраховується за такою формулою:

СТАВКА = Коефіцієнт віку * об’єм двигуна в куб. см. * Коефіцієнт типу двигуна * Коефіцієнт ексклюзивності

У 2022 році пропонують такі розміри ставок:

0 років — 2,2; 1 рік — 1,9; 2 роки — 1,65; 3 роки — 1,55; 4 роки — 1,45; 5 років — 1,35; 6 років — 1; 7 років — 0,9; 8 років — 0,85; 9 років — 0,8; 10 років — 0,75; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гібрид — 0,5

Електро — 0

Коефіцієнт ексклюзивності нараховуватиметься на авто, які підпадають під сплату транспортного податку. Йдеться про автомобілі віком не більше п’яти років, середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні ця сума дорівнює близько 2,4 млн гривень ($85,5 тис.). Вартість автомобілів визначає Мінекономрозвитку та публікує вичерпний перелік цих моделей щороку до 1 лютого на офіційному сайті.

Окрім таких новацій, для електромобілів додатково передбачено звільнення від митних платежів не лише для легкових, а й для сідлових тягачів та вантажівок.

Отже, найвигідніше буде розмитнювати новіші автомобілі віком до п’яти років. Так, для нових автомобілів вартість розмитнення може становити 9% від вартості у 2022-му та 6% у 2027 році (для Mercedes-Benz G-Class за €248 тис.), натомість за старенький дизельний Passat доведеться заплатити аж 63% від його вартості.