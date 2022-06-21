В Україні оновили перелік авто, на які поширюється податок на розкіш. Тепер додатковий збір стосується автомобілів вартістю до 2,43 млн грн і залежить від мінімальної зарплатні.

Саме рівень мінімальної заробітної плати підняв ліміт вартості авто, за які потрібно сплачувати податок на розкіш. Додатковий грошовий збір стосується автомобілів, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат у країні.

З 1 січня 2022 року цей показник зріс до 6 500 грн. Податок на розкіш стосується авто, цінник яких перевищує 2 437 500 грн, а вік менше ніж 5 років. У 2021 році таких автомобілів було лише 172 одиниці.

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Зараз у списку Міністерства економіки України налічується 131 модель авто, які підпадають під додаткові збори. Платити доведеться власникам люксових Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, Maserati, Lexus, Land Rover, Lamborghini, Ferrari та багатьох інших спорткарів та моделей представницького класу.

Автомобілем можна користуватися без оплати податку, але в такому випадку водієві потрібно бути готовим до обмежень.

Наприклад, транспорт не можна продавати або безоплатно передавати права на власність. Люксовий автомобіль можуть забрати будь-якої миті податківці для подальшого продажу або з метою покриття боргу власника.