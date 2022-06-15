В Україні може змінитись порядок процесу розмитнення авто онлайн. Кабмін вніс до Ради законопроєкти, які вплинуть на ввезення авто та його оформлення через сервіс Дія.

Йдеться про нову формулу, в якій не враховуватиметься вартість транспорту – ідею висунули у законопроєкті №7466. Тепер на підрахунок впливатимуть лише вік, тип та об’єм двигуна, а також ексклюзивність транспорту.

Ще одна зміна – скасування обов’язкового пенсійного внеску, розмір якого залежить від вартості авто – від 3 до 5% від цінності транспорту.

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Планується також змінити розподіл коштів за розмитнення – половина піде до загального фонду державного бюджету, інша половина – до спеціального фонду, який передбачений у другому законопроєкті №7467.

Третя зміна спрямована вже на сервіс Дія – за допомогою електронних декларацій через сервіс оформлятиметься митна процедура. Новий законопроєкт №7468 передбачає, що за це відповідатимуть митні органи. Через портал Дія можна також зареєструвати транспорт на українські номери або перереєструвати.

Підприємства, які декларують старі авто старше трьох років, можуть скористатися будь-якою іншою формою декларування, а сертифікація імпортного легкового транспорту буде добровільною.

Поки діє нульове розмитнення, українці масово завозять вживані автомобілі в Україну. Найчастіше привозять дизельні та бензинові модифікації.

Тексти законопроєктів №7466, № 7467 та №7468 на сайті Верховної Ради поки відсутні.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що ці зміни спрямовані на автоматичне обчислення суми платежів – цей процес не стосуватиметься митника.