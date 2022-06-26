В Україну масово везуть євробляхи – на кордоні кілометрові черги

На західному кордоні України виникли кілометрові черги легкових автомобілів, які транспортують на пільгове розмитнення.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

– Суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд до України у пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону. У разі Угорщини ці черги розтягнулися на кілька кілометрів і іноді сягають 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, але вона також викликає неабияке занепокоєння, — зазначив Микита.

Черга стосується лише автомобілів, які везуть на розмитнення. Туристи, транзитні транспортні засоби рухаються вільно.

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– Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі. Значна частина авто не має належним чином оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення, – заявив Микита.

Джерело: Віктор Микита