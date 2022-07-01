Отмена нулевой растаможки: что изменилось и сколько нужно платить за ввоз авто

С 1 июля в Украине снова будут облагаться налогом импортные товары. Верховная Рада отменила не только льготную растаможку авто, но и вернула пошлину и НДС на всю продукцию, которую завозят в Украину. Напомним, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства.

Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей. Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, тероборони и всех гуманитарных и военных нужд. А также — чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий. По предварительным оценкам экспертов, из-за боевых действий в Украине потеряно около 500 тыс. авто. Еще около 300 тыс. покинули территорию Украины.

Что дало введение так называемой нулевой растаможки?

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Дало возможность покупать доступные автомобили и официально пройти таможенное оформление без уплаты таможенных платежей. В ситуации когда значительная часть граждан лишилась работы и стабильных доходов, такая экономия денег существенно помогла семейному бюджету.

Стимулировало смежные сектора экономики.

— Также введение так называемой нулевой растаможки обеспечило работой сферы автомобильного страхования, СТО, продажу горюче-смазочных материалов и т.д., и в целом делает граждан мобильными и как следствие — экономически более активными. Это позволило также сохранить рабочие места, — рассказывает эксперт по практическому применению таможенного законодательства Левко Прокипчук.

В целом за период существования так называемой нулевой растаможки в Украину завезли более 200 тыс. автомобилей. По статистике, средний возраст импортируемых из-за рубежа автомобилей — 14 лет, а чаще всего привозили машины 2003-2007 годов выпуска.

Причины отмены нулевой растаможки

Главная проблема – очереди, которые перегружали таможенные пропуски с обеих сторон границы и тормозили доставку в Украину гуманитарных грузов и оружия для ВСУ.

Также в правительстве посчитали – бюджет якобы недополучил 13 млрд грн. Но эксперты говорят – тех доходов при возвращении к полному растаможиванию страна все равно не получит.

— Эти расчеты, по-моему, неправильны, потому что следует быть объективными – если налоги вернутся на довоенный уровень, люди не повезут в том количестве транспортные средства. И тех налогов, как сейчас посчитали, в госбюджет не поступит, – говорит эксперт по практическому применению таможенного законодательства Левко Прокипчук.

Эксперт говорит, что даже при нулевой растаможке поступления в бюджет есть.

— При регистрации этих транспортных средств в сервисных центрах ты должен заплатить определенный процент в пенсионный фонд. Кроме того, следует понимать, что те транспортные средства, которые ввезены под нулевую растаможку, имеют мультипликационный эффект с точки зрения экономики. Потому что их нужно заправлять, их нужно эксплуатировать, их нужно чинить. Кроме того, часть этих транспортных средств используется в коммерческой деятельности как такси или для перевозки, – рассказывает эксперт.

Что изменится с 1 июля?

В течение десяти дней после таможенного оформления автовладельцу необходимо получить сертификат соответствия авто в одном из аккредитованных центров. Для автомобилей Евросоюза такие услуги стоят 1,5-3 тыс. гривен. Далее обратиться в сервисный центр МВД по месту жительства владельца или временного пребывания машины. Здесь еще до регистрации авто придется уплатить 1,5% военного сбора и 3-5% в Пенсионный фонд.

Процент зависит от стоимости авто: 3% – при цене до 410 тыс. грн., 4% – до 720 тыс. грн., 5% – свыше 720 тыс. грн. Стоимость авто указывается в договоре купли-продажи.

Не следует надеяться, что в договор можно вписать заниженную цену. Еще на этапе прохождения таможни владелец получает справку о таможенной стоимости машины и акте экспертной оценки. Проценты рассчитываются по указанной в справке сумме.

После уплаты этого сбора остается только зарегистрировать автомобиль. За свидетельство о регистрации и украинские номерные знаки придется заплатить около 600 грн. На этом процедура завершена. Нужно только приобрести полис автоцивилки, без которого ездить по Украине запрещено.

Следовательно, авто стоимостью в Европе $3 тыс. может обойтись с уплатой всех налогов почти в $5 тыс.

Планы правительства – растаможка в приложении Дія

Правительство планирует разрешить растаможку авто через приложение Дія. Предложение очень простое и обеспечивает подачу декларации через Единый вебпортал государственных услуг. Будут касаться новые правила исключительно легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Для других категорий транспортных средств процедура и стоимость таможенного оформления останется такой же, как была.

Как будут практически растаможивать авто в приложении Дія

Чтобы растаможить автомобиль из-за границы, больше не нужно будет заполнять таможенные декларации или обращаться к таможенному брокеру. Для оформления достаточно будет ввести основные данные об автомобиле: тип, марка и модель; год изготовления; VIN-код объем двигателя (куб.см); тип топлива; сведения о документах на автомобиль (свидетельство о регистрации, экспортная таможенная декларация, другие сопроводительные документы).

Расчет таможенных платежей и оплата также будут производиться в пределах приложения Дія. Для оплаты платежей будет отведено около месяца. Поскольку налоги больше не будут зависеть от таможенной стоимости автомобиля, а будут рассчитываться автоматически по четко определенной формуле, исчезает потребность в физическом осмотре машины работниками таможни.

Какова будет формула начисления налогов

Платежи, предлагаемые новой системой, составляют:

Пошлина = 0

НДС = Ставка*3,5*20%

Акциз = Ставка/2

Базой для начисления налогов является ставка, рассчитываемая по формуле:

СТАВКА = Коэффициент возраста* объем двигателя в куб. см. * Коэффициент типа двигателя * Коэффициент эксклюзивности.

В 2022 году предлагают следующие размеры ставок:

0 лет — 2,2; 1 год — 1,9; 2 года — 1,65; 3 года — 1,55; 4 года — 1,45; 5 лет — 1,35; 6 лет — 1; 7 лет — 0,9; 8 лет — 0,85; 9 лет — 0,8; 10 лет — 0,75; 11 лет — 0,7; 12 лет — 0,7; 13 лет — 0,7; 14 лет — 0,7; 15 лет — 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гибрид — 0,5

Электро — 0

Коэффициент эксклюзивности будет начисляться на автомобили, подпадающие под уплату транспортного налога. Речь идет об автомобилях не более 5 лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы. На сегодня эта сумма равна около 2,4 млн гривен ($85,5 тыс.). Стоимость автомобилей определяет Минэкономразвития и публикует исчерпывающий перечень этих моделей ежегодно до 1 февраля на официальном сайте.

Кроме таких новаций, для электромобилей дополнительно предусмотрено освобождение от таможенных платежей не только для легковых, но и для седельных тягачей и грузовиков.

Таким образом, выгоднее всего будет растаможивать более новые автомобили в возрасте до 5 лет. Так, для новых автомобилей стоимость растаможки может составить 9% от стоимости в 2022-м и 6% в 2027 году (для Mercedes-Benz G-Class за €248 тыс.), а вот за старенький дизельный Passat придется заплатить аж 63% от его стоимости.