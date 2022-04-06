Для украинцев отменили плату за растаможку авто и другого транспорта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7190 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения”.
Изменения уже вступили в силу — официальный документ опубликован в Голосе Украины.
Как растаможить авто в период военного положения — далее в материале.
Изменения в процедуре ввоза авто в Украину
С начала апреля больше не нужно оплачивать НДС, акцизный налог и ввозную пошлину при импорте транспорта. Изменения касаются таких видов транспорта:
- легковые авто и кузовов для них;
- прицепов и полуприцепов;
- мотоциклов;
- транспорта для перевозки груза или 10 и более человек.
Бесплатная растаможка касается транспорта, который соответствует заявленным экологическим стандартам. Легковые авто — Евро2 и выше, выпуска позже 1996 года. Транспорт для перевозки груза и 10 или более пассажиров — Евро5 и выше, выпуска 2010 года или новее.
Весь процесс оформления авто будет осуществляться по упрощенной процедуре — весь процесс таможенными органами не должен занимать больше одного часа.
Обязательная плата за регистрацию авто
И хотя в Украине отменили плату за растаможку авто, украинцам придется заплатить обязательные сборы, которые не связанны с таможенным процессом:
- взнос в пенсионный фонд в случае первой регистрации авто — от 3% до 5% от стоимости транспорта;
- регистрация — 190,15 грн;
- бланк ведомости — 114 грн;
- номерные знаки — 135 грн.
Стоит отметить, что бесплатная растаможка не касается транспорта, ввезенного из России и Беларуси.