В Україні буде вигідно розмитнювати сучасні автомобілі через Дія з віком не більше 5 років. Зміни у процесі набудуть чинності після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

Про це заявили експерти з Інституту дослідження авторинку. Зміни у законі допоможуть українцям краще орієнтуватися у реальній вартості ввезення транспорту, а також викоренити корупцію у митних органах.

Зараз із головною суперечкою у змінах розмитнення є розміри податків. Влада пропонує протягом 5 наступних років знижувати розміри обов’язкових зборів на автомобіль віком до 10 років.

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Нова формула прорахунку вартість розмитнення включає такі дані:

Мито = 0;

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%;

Акциз = Ставка/2.

Формула передбачає вигідне розмитнення автомобілів віком до пяти років. Для такого транспорту ввезення становитиме 9% вартості у 2022 та 6% у 2027 році.

Для старих моделей ситуація може змінитися – за старенький Passat, який розмитнюють в Україні найчастіше, доведеться заплатити 63% від його вартості, що робить ввезення невигідним.

Відомо, що з 1 липня в Україні повернуться податки на розмитнення транспорту – йдеться про мито та податок на додану вартість на імпорт товарів. На тлі цього автомобілі біля кордонів утворили величезні затори, в яких водії перебувають по кілька діб. Багато охочих хочуть встигнути скористатися пільгами, які не діють уже з наступного місяця.