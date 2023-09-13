Осінь вже настала – зовсім скоро настануть холоди і настання холодів. Для водіїв це вірний знак – саме час задуматися над зміною шин на зимові. Це допоможе зберегти зчеплення з дорогою і убезпечить під час водіння в негоду.

Коли міняти шини на зимові і як вибрати зимову гуму – далі в матеріалі.

Коли перевзувати авто

Багато водіїв у курсі загальноприйнятого правила – міняти гуму на зимову варто тоді, коли середня температура за день опуститься нижче +7 °C. Втім, варто враховувати умови використання авто і місцеві погодні умови.

Зараз дивляться

Приміром, якщо на авто їздять рано вранці, то поміняти шини потрібно раніше, адже зі світанком нічні холоди триматимуть температуру повітря низькою. Якщо основна частина їзди припадає на день – можна відкласти поїздку на СТО.

Зазвичай, зміна гуми припадає на жовтень, залежно від активності зміни сезону і настання холодів.

Примітно, що на законодавчому рівні зараз немає жодних регулювань щодо шин на окремі сезони. Це означає, що і штрафів для їзди на літній гумі взимку немає.

Як обрати зимову гуму

Автомобілісти поділяють зимові шини на 3 типи: всесезонні, зимові нешиповані та шиповані. Всесезонні підійдуть тільки тим водіям, які кататимуться добре очищеними від снігу вулицями і не заїжджатимуть на слизькі ділянки доріг.

Нешиповані – найбільш універсальні для наших країв, і забезпечують хороше зчеплення на будь-яких дорогах. Щоправда, на засніжених стежках є дуже велика ймовірність застрягти.

Шипована зимова гума відмінно підійде для тих, хто часто їздить дорогами, які рідко чистять від снігу. На ній є пластикові або металеві шипи, які дозволять не втратити контроль навіть на льоду. Щоправда, витрата палива від цього може збільшитися.

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