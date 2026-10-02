Більшість міжнародних автобусів приїжджають на автовокзал Варшава–Західна. За місяць станція обслуговує близько 14 000 відправлень, зокрема 1800 закордонних напрямків. Одне з них – автобус Дніпро – Варшава. Пасажирам доступно безліч денних та нічних рейсів із різним часом у дорозі та зупинками. А забронювати квитки на автобус Дніпро – Варшава можна за кілька хвилин онлайн на INFOBUS.

Автобус Дніпро – Варшава — деталі маршруту

Відстань та час у дорозі

Це один із найдовших напрямків серед регулярних автобусних рейсів з України до Польщі. Відстань між містами становить близько 1100 км. Орієнтовний час у дорозі автобуса Дніпро – Варшава – від 24 до 30 годин, залежно від перевізника, маршруту та кількості зупинок. Адреса відправлення та прибуття завжди вказана в описі рейсу.

Через який кордон проходить маршрут

Зараз дивляться

Єдиного прикордонного переходу для всіх рейсів немає. Усе залежить від маршруту автобуса.

Для поїздки до Польщі громадянам України знадобиться чинний закордонний паспорт. Перед виїздом варто також перевірити актуальні правила перетину кордону та обмеження на перевезення окремих товарів. Особливо це стосується продуктів: через питання на контролі автобус може затриматися довше, ніж заплановано.

Скільки коштує квиток

На вартості квитків позначається обраний перевізник, клас рейсу та наявність додаткових послуг, тому для напрямку Дніпро – Варшава ціна автобуса може відрізнятись. На такому тривалому маршруті різниця між стандартним і комфортабельним транспортом відчутна, адже наявність робочих розеток, бездротового інтернету та крісел, що регулюються, робить добу в дорозі значно приємнішою.

Бронюйте автобус Дніпро – Варшава на INFOBUS

Шукати відповідний рейс на сайті кожного перевізника окремо — заняття нешвидке, адже варіантів відправлення десятки. INFOBUS збирає пропозиції різних компаній в одному списку, тому практично всі можливі автобуси Дніпро – Варшава на обрану дату видно в одній вкладці, з орієнтовним часом у дорозі та ціні.

Щоб побачити перелік доступних рейсів і купити квиток на автобус Дніпро – Варшава:

Вкажіть місто відправлення, пункт призначення та потрібну дату. Оплатіть замовлення карткою на сайті – підтвердження моментально прийде на вашу електронну пошту та з’явиться в особистому кабінеті. Покажіть отриманий квиток з екрана телефону водієві та на прикордонному контролі, роздруковувати нічого не треба.

Інформація на сайті оновлюється в реальному часі, тому розклад автобуса Дніпро – Варшава зручно переглянути онлайн. Тут одразу видно лише актуальні рейси з наявністю вільних місць.

Враховуючи довжину маршруту, квитки на автобус Дніпро – Варшава краще забронювати заздалегідь, особливо якщо поїздка планується на свята або період відпусток, коли вільні місця на зручний час розбирають швидко.

Скільки коштують квитки на автобус Дніпро – Варшава? Ціна залежить від класу автобуса та того, наскільки заздалегідь куплений квиток. На комфортних рейсах із Wi-Fi та збільшеною відстанню між кріслами вартість вища.

Скільки їхати автобусом із Дніпра до Варшави? Від 24 до 30 години. Різниця полягає у протяжності маршруту, кількості зупинок, типі обраного рейсу та перевізнику (хтось йде прямішим шляхом через Житомир та Рівне, а хтось заїжджає до додаткових міст на шляху прямування).

Де купити квитки на автобус Дніпро – Варшава? Онлайн, через сервіс INFOBUS. На платформі зібрані пропозиції різних перевізників на цьому напрямку, що дозволяє порівняти ціну та розклад в одному місці та оформити бронювання за лічені хвилини.