4 октября основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг за более чем четыре часа массового сбоя в компании потерял $6,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные ресурса Forbes Real-Time.

Кроме того, миллиардные потери Цукерберга сказались и на его позиции в рейтинге миллионеров.

Теперь он занимает шестую строчку, уступая Илону Маску, Джеффу Безосу, Бернарду Арно и членам его семьи, Биллу Гейтсу и Ларри Эллисону.

На фоне массового сбоя в Facebook падают акции многих крупных компаний. Так, Apple теряет уже 2.46%, Microsoft – 2,30%, Nvidia – 5.03%. Стоимость ценных бумаг Facebook уменьшилась уже на 5,24%.

Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел около 18.00 4 октября.

В компании отметили, что уже работают над решением проблемы, но точную причину масштабного сбоя не называют.

Между тем, представители иностранных СМИ Брайан Кребс и Райан Мак сообщают, что записи DNS, указывающие системам, как найти Facebook или Instagram, были удалены из глобальных таблиц маршрутизации еще утром 4 октября.

Есть свидетельства, что, кроме DNS (Domain Name System – компьютерной распределительной системы для получения информации о доменах, – Ред.), в Facebook не доступна абсолютно вся сеть.

Сотрудники компании даже не могут коммуницировать друг с другом в пределах своих привычных инструментов.

Источник: Forbes Real-Time