Записи DNS, которые указывают системам, как найти Facebook или Instagram, были удалены утром 4 октября из глобальных таблиц маршрутизации.

Об этом сообщает журналист издания Independent Брайан Кребс.

Представитель СМИ сообщает, что эта информация является подтвержденной.

– Представляете, что вы сейчас работаете в Facebook, тогда как ваша электронная почта больше не работает и все ваши внутренние инструменты на основе Facebook выходят из строя? — пишет Брайан Кребс

Информацию о том, что отсутствуют не только службы и приложения Facebook для общественности, но и их внутренние инструменты и коммуникационные платформы, в частности Workplace, подтверждает и технический репортер NYTimes Райан Мак.

– Никто не может выполнять любую работу. Несколько людей, с которыми я общался, сказали, что это эквивалент “снежного дня” в компании, – отмечает Райан Мак.

DNS (Domain Name System) – это компьютерная распределительная система для получения информации о доменах.

Масштабный сбор в компании Facebook, к которой относится и Instagram, произошел вечером 4 октября.

В компании отметили, что уже работают над решением проблемы, однако точную причину столь масштабного сбоя там не назвали.