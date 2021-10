Сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы сбоев, которые произошли сегодня во всем мире. Известно, что у них не работают электронные пропуска.

Об этом сообщила журналистка издания The New York Times Шира Френкель в Twitter.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021