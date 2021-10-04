Сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы сбоев, которые произошли сегодня во всем мире. Известно, что у них не работают электронные пропуска.

Об этом сообщила журналистка издания The New York Times Шира Френкель в Twitter.

— Только что звонил один из сотрудников FB, который описал, что они не могут войти в здание, чтобы начать оценивать масштабы проблемы, поскольку их пропуска не работают и соответственно нет доступа к входу в помещение.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Вечером 4 октября стало известно, что произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи соцсетей сообщают о проблемах, в частности не открываются стартовые страницы.

Среди тех, кто жаловался на сбой, были пользователи из Украины, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и др.

Пока не известно, что стало причиной масштабного сбоя. Однако это стало поводом для всемирного обсуждения. Так, пользователи в Twitter начали писать о проблемах с приложениями и шутить об этом.

В то же время представители соцсетей сообщили, что работают над устранением проблем и извинились за причиненные неудобства.

Кроме того, проблемы сейчас наблюдаются у некоторых пользователей TikTok, Telegram, Google и Amazon.

По другим официальным данным, происходят небольшие сбои в Netflix, PlayStatio, Minecraft и Google Play.

По данным ресурса Forbes Real-Time, основатель Facebook — Марк Цукерберг за минимум четыре часа массового сбоя в компании потерял около $6,4 млрд и опустился на шестое место в рейтинге миллионеров.

На фоне этой проблемы падают акции многих крупных компаний. В частности, Apple теряет уже 2.46%, Microsoft — 2,30%.