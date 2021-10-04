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Сотрудники Facebook не могут войти в офисы, чтобы решить проблему сбоев — NYT

4 октября 2021, 22:39 Анастасія Рогожінська
Сотрудники Facebook не могут войти в офисы, чтобы решить проблему сбоев — NYT

Сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы сбоев, которые произошли сегодня во всем мире. Известно, что у них не работают электронные пропуска.

Об этом сообщила журналистка издания The New York Times Шира Френкель в Twitter.

— Только что звонил один из сотрудников FB, который описал, что они не могут войти в здание, чтобы начать оценивать масштабы проблемы, поскольку их пропуска не работают и соответственно нет доступа к входу в помещение.

Вечером 4 октября стало известно, что произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи соцсетей сообщают о проблемах, в частности не открываются стартовые страницы.

Среди тех, кто жаловался на сбой, были пользователи из Украины, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и др.

Пока не известно, что стало причиной масштабного сбоя. Однако это стало поводом для всемирного обсуждения. Так, пользователи в Twitter начали писать о проблемах с приложениями и шутить об этом.

В то же время представители соцсетей сообщили, что работают над устранением проблем и извинились за причиненные неудобства.

Кроме того, проблемы сейчас наблюдаются у некоторых пользователей TikTok, Telegram, Google и Amazon.

По другим официальным данным, происходят небольшие сбои в Netflix, PlayStatio, Minecraft и Google Play.

По данным ресурса Forbes Real-Time, основатель Facebook — Марк Цукерберг за минимум четыре часа массового сбоя в компании потерял около $6,4 млрд и опустился на шестое место в рейтинге миллионеров.

На фоне этой проблемы падают акции многих крупных компаний. В частности, Apple теряет уже 2.46%, Microsoft — 2,30%.

Теги
Facebook , Instagram , Интернет , соцмережі
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