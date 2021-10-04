В компании Facebook прокомментировали масштабный сбой в соцсети. К слову, компании пренадлежат как Instagram, так и Facebook.

— Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам, — заявили в компании Facebook.

Также в компании отметили, что уже работают над устранением проблемы, однако точную причину столь масштабного сбоя там не назвали.

— Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства, — добавили в Facebook.

Также сбой уже прокомментировали и в Instagram, заявив, что уже работают над его устранением.

— Instagram и друзьям сейчас немного труднее, и у вас могут возникнуть проблемы с их использованием. Потерпите нас, мы работаем, — отметили в компании.

В WhatsApp поблагодарили за терпение и тоже добавили, что уже решают проблемы с доступом.

— Нам известно, что у некоторых людей сейчас возникают проблемы с WhatsApp. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму, и пришлем вам обновленную информацию как можно скорее. Спасибо за ваше терпение! — заявили в компании WhatsApp.

Сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

Около 18.40 4 октября в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой. Проблемы наблюдаются у многих пользователей, в частности не открываются даже стартовые страницы.

Пользователи по всему миру жалуются на то, что у них не получается получить доступ ни к приложениям, ни к web-версиям соцсетей.