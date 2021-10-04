В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Проблемы наблюдаются у многих пользователей, в частности не открываются даже стартовые страницы.

В понедельник в 18.38 пользователи начали массово жаловаться на то, что у них не открывается ни приложение Instagram, но его web-версия.

Также в 18.39 перестал полностью загружаться Facebook. Речь идет как о приложении, так и о web-версии.

Более того, отрезанными от связи оказались и пользователи WhatsApp. У них показывает значок Подключение, как тогда, когда нет сети. Также остается невозможным отправление сообщений.