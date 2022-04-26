В мирное время большая часть нашего общения происходила онлайн в разных мессенджерах. А с тех пор как началась полномасштабная война, и подавно – смартфоны не выпускаем из рук. Но война сейчас продолжается и в киберпространстве — враг пытается завладеть нашей информацией.

Факты ICTV расспросили специалиста по кибербезопасности Константина Корсуна, какими мессенджерами пользоваться сейчас безопаснее всего.

Telegram

Ранее популярный в основном среди молодежи, после 24 февраля Telegram превратился в оперативный канал для сообщения информации. Новостные Telegram-каналы набирают сотни тысяч подписчиков, свои каналы для быстрого транслирования официальной информации создали государственные органы, нардепы, чиновники.

Еще с начала работы мессенджера в Украине вокруг него возникало много подозрений. Основатель Telegram – Павел Дуров, придумавший популярную в России сеть ВКонтакте. Скептики подозревали, что Telegram сливает конфиденциальную информацию украинских пользователей российской ФСБ. Соответствующие опасения возникли снова, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

Сначала администрация Telegram заявила, что может блокировать российские и украинские каналы из-за распространения фейков. После заявила, что не будет прибегать к такому шагу, но просит пользователей проверять информацию.

Сам Дуров написал, что у него есть родственники в Украине, и происходящее — его личная трагедия. Он напомнил, как завершилась его карьера в России, мол, в 2013 году российская ФСБ требовала руководство ВКонтакте предоставить им личные данные украинских пользователей ВК, протестовавших против президента-беглеца. Дуров отказался это сделать, и его уволили из его же компании. Он больше не живет в России, нет там ни бизнеса, ни сотрудников. И, мол, приватность всех пользователей Telegram – священна.

Тем не менее, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун пользоваться Telegram не советует. И не только из-за российского следа, но и ввиду плохой защищенности данных.

– Я наверняка — самый большой противник Telegram в Украине. Это русский продукт, владелец его — россиянин. Есть основания полагать, что российское правительство и российские государственные компании скрыто владеют этим мессенджером. Там очень много вопросов по поводу его защищенности, чаты открыты и никак не шифруются. Я пытаюсь отчаянно это донести годами, но, к сожалению, безуспешно, – признает эксперт.

Facebook Messenger

Мессенджер от Facebook – второй в Украине по популярности среди пользователей. Но относительно его безопасности мысли расходятся. У некоторых экспертов возникают опасения, каким образом большая социальная сеть может использовать личные данные пользователей. Особенно учитывая, что Facebook фигурировал в подобных скандалах. Но специалист по кибербезопасности Константин Корсун этот мессенджер называет неплохим.

– Неплохо защищен мессенджер Facebook, вопрос только к тому, использует ли компания Facebook ваши данные в своих рекламных целях. Но это не россияне. Это американцы, у них действуют законы, действуют правила, – уверен эксперт.

WhatsApp

Мессенджер, также ныне принадлежащий компании Facebook. На официальном сайте разработчики уверяют, что WhatsApp имеет сквозное шифрование, поэтому можно без всяких опасений делиться с собеседниками личной информацией. Сообщения сохраняются на устройствах пользователей, а не на серверах компании. Впрочем, неоднократно WhatsApp попадал в различные скандалы, связанные с сохранением конфиденциальности. И даже наблюдениями за пользователями.

В начале 2021 года мессенджер обновил правила конфиденциальности, предупредив, что может обмениваться данными с сетью Facebook, которой он принадлежит. Многие пользователи такую ​​политику раскритиковали и перешли в другие мессенджеры.

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Viber

Самый популярный мессенджер в Украине. Если без шуток о пересылке фото котиков и собачек, эксперты называют Viber достаточно защищенным — для всех чатов он использует сквозное шифрование по умолчанию. В компании боятся, что на сервере Viber данные не хранят. Впрочем, для важной конфиденциальной переписки эксперты его не советуют.

– Есть основания полагать, что Viber выдает информацию пользователей местным правоохранительным органам по каким-либо судебным запросам и решениям. В этом подозревали этот мессенджер уже давно, хотя открытых доказательств нет. Но если обычный человек обменивается с семьей какими-то фотографиями котиков, без проблем, – говорит Константин Корсун.

Signal

Самый безопасный бесплатный мессенджер, рекомендуемый всеми специалистами по кибербезопасности, это некоммерческий проект американского фонда Signal Foundation, разрабатывающий технологии конфиденциальности. Он имеет все функции, как и привычные нам мессенджеры, включая видеозвонки, объясняет Константин Корсун.

– Это эталон среди современных мессенджеров. Он бесплатный, в нем есть и видеозвонки, и групповые видеозвонки, все функции стандартного мессенджера. Я несколько раз проводил видеозвонки, там отличное качество передачи сигнала. Он финансируется международным фондом, особо никому не принадлежит. Все компании сравнивают свои мессенджеры с Signal, как с лучшим среди мессенджеров.

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Кроме того, Константин Корсун советует пользоваться мессенджерами со швейцарской юрисдикцией, например Threema. Они хорошо известны в профессиональных кругах специалистов по кибербезопасности среди айтишников, ими пользуются даже целые компании.

Как пользоваться мессенджерами безопасно

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разработал краткую инструкцию для пользователей мессенджеров. Ее советуют соблюдать всегда, особенно в военное время, когда враг охотится и на нашу личную информацию.