У мирний час наше спілкування переважно відбувалася онлайн у різних месенджерах. А відколи розпочалася повномасштабна війна, і поготів – смартфони не випускаємо з рук. Але війна нині триває і у кіберпросторі – ворог намагається заволодіти нашою інформацією.

Факти ICTV розпитали фахівця з кібербезпеки Костянтина Корсуна, якими месенджерами користуватися зараз найбезпечніше.

Telegram

Раніше популярний здебільшого серед молоді, після 24 лютого Telegram перетворився у найоперативніший канал для повідомлення інформації. Новинні Telegram-канали набирають сотні тисяч підписників, свої канали для швидкого транслювання офіційної інформації створили державні органи, нардепи, чиновники.

Ще від початку роботи месенджера в Україні, довкола нього виникало багато підозр. Засновник Telegram – Павло Дуров, той, що придумав популярну в Росії мережу ВКонтакте. Скептики підозрювали, що Telegram зливає конфіденційну інформацію українських користувачів російській ФСБ. Відповідні перестороги виникли знову, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

Спочатку адміністрація Telegram заявила, що може блокувати російські та українські канали через поширення фейків. Опісля заявила, що не вдаватиметься до такого кроку, але просить користувачів перевіряти інформацію.

Сам Дуров написав, що має родичів в Україні, і те, що відбувається, його особиста трагедія. Він нагадав, як закінчилася його кар’єра у Росії, мовляв, 2013 року російська ФСБ вимагала керівництво ВКонтакте надати їм особисті дані українських користувачів ВК, які протестували проти президента-втікача. Дуров відмовився це зробити, і його звільнили з його ж компанії. Він більше не живе в Росії, не має там ані бізнесу, ані співробітників. І, мовляв, приватність усіх користувачів Telegram – священна.

Однак експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун користуватися Telegram не радить. І не лише через російський слід, але й через погану захищеність даних.

– Я напевне, найбільший противник Telegram в Україні. Це російський продукт, власник його – росіянин. Є підстави вважати, що російський уряд і російські державні компанії приховано володіють цим месенджером. Там дуже багато питань стосовно його захищеності, чати відкриті і ніяк не шифруються. Я відчайдушно намагаюся це донести роками, але, на жаль безуспішно, – наголошує експерт.

Facebook Messenger

Месенджер від Facebook – другий в Україні за популярністю серед користувачів. Утім, щодо його безпечності думки різняться. У деяких експертів виникають перестороги, яким чином велика соціальна мережа може використовувати особисті дані користувачів. Особливо з огляду на те, що Facebook фігурував у схожих скандалах. Проте фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун цей месенджер називає непоганим.

– Непогано захищений месенджер Facebook, питання лише до того, чи використовує компанія Facebook ваші дані у своїх рекламних цілях. Але це не росіяни. Це американці, у них діють закони, діють правила, – переконаний експерт.

WhatsApp

Месенджер, який також наразі належить компанії Facebook. На офіційному сайті розробники запевняють, що WhatsApp має наскрізне шифрування, відтак можна без жодних побоювань ділитися зі співрозмовниками особистою інформацією. Повідомлення зберігаються на пристроях користувачів, а не на серверах компанії. Утім, неодноразово WhatsApp потрапляв у різні скандали, пов’язані зі збереженням приватності. І навіть стеженні за користувачами.

На початку 2021 року месенджер оновив правила конфіденційності, попередивши, що може обмінюватися даними з мережею Facebook, якій він належить. Багато користувачів таку політику розкритикували та перейшли в інші месенджери.

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Viber

Найпопулярніший месенджер в Україні. Якщо без жартів про пересилання фото котиків і собачок, експерти називають Viber достатньо захищеним – для усіх чатів він використовує наскрізне шифрування за замовчуванням. У компанії божаться, що на сервері Viber дані не зберігають. Проте для важливого конфіденційного листування експерти його не радять.

– Є підстави вважати, що Viber видає інформацію користувачів місцевим правоохоронним органам за якимись судовими запитами і рішеннями. У цьому підозрювали цей месенджер вже давно, хоча відкритих доказів немає. Але якщо звичайна людина обмінюється з родиною якимись фотографіями котиків, без проблем, – зауважує Костянтин Корсун.

Signal

Найбезпечніший безкоштовний месенджер, який рекомендують усі фахівці з кібербезпеки – це некомерційний проєкт американського фонду Signal Foundation, який розробляє технології конфіденційності. Він має усі функції, як і звичні нам месенджери, разом із відеодзвінками, пояснює Костянтин Корсун.

– Це еталон серед сучасних месенджерів. Він безкоштовний, в ньому є й відеодзвінки, і групові відеодзвінки, всі функції стандартного месенджера. Я кілька разів проводив відеодзвінки, там прекрасна якість передачі сигналу. Він фінансується міжнародним фондом, особливо нікому не належить. Усі компанії порівнюють свої месенджери з Signal, як із найкращим серед месенджерів.

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Крім того, Костянтин Корсун радить користуватися месенджерами зі швейцарською юрисдикцією, наприклад Threema. Вони добре відомі у професійних колах фахівців з кібербезпеки, серед айтішників, ними користуються навіть цілі компанії.

Як користуватися месенджерами безпечно

Центр протидії дезінформації при РНБО України розробив коротку інструкцію для користувачів месенджерів. Її радять дотримуватися завжди, а особливо у воєнний час, коли ворог полює і на нашу особисту інформацію.