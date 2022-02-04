4 февраля 2022 года — крупнейшей в мире соцсети Facebook исполнилось 18 лет. Все начиналось как закрытый сайт для студентов Гарварда — сейчас у соцсети почти 2 млрд активных пользователей.

Но добиться невероятного успеха без проблем у детища Марка Цукерберга не получилось — на протяжении всех этих лет угодить одновременно пользователям, правительству и рекламодателям казалось невозможным, и скандалы вокруг Facebook продолжаются и по сей день.

О самых громких скандалах вокруг Facebook — далее в материале.

Facebook и компания Cambridge Analytica

В 2018 году стало известно, что компания Cambridge Analytica собирала данные о миллионах пользователей с помощью приложения соцсети. Это было необходимо для таргетированной политической рекламы. Тогда компанию обвинили в утечке личных данных 50 млн человек.

Еще тогда подобные действия связывали с президентскими выборами США в 2016 году. На этом фоне акции Facebook упали на 4,4%.

Слежка за пользователями

Сразу после скандала с Cambridge Analytica Цукерберг анонсировал новые функции Facebook. Компания сменила политику конфиденциальности, чтобы доказать пользователям свою надежность и восстановить доверие. Так, пользователи смогли скачать с серверов компании всю информацию, которую соцсеть собирала все это время.

Как оказалось, Facebook может отслеживать звонки пользователей и историю смс-сообщений. В отдельных случаях оказалось, что соцсеть хранила данные трехлетней давности. В компании решили обвинить в этом самих пользователей — якобы они сами соглашались на предоставление этой информации.

Распространение фейков

В 2018 году компанию обвинили в распространении ложной информации об этнической группе рохинджа в Мьянме, которых систематически убивают. Тогда соцсеть удалила все публикации, и обновила политику конфиденциальности — с того момента пользователи не могут распространять фейковую информацию, угрозы и призывы к насилию.

В 2019 году на Шри-Ланке произошла аналогичная ситуация — местным властям даже пришлось временно заблокировать работу соцсети.

Массовый взлом аккаунтов

В 2018 году с помощью уязвимостей в коде хакеры получили доступ к 30 млн аккаунтов Facebook.

В апреле 2021 года хакеры опубликовали базу с данными о 533 млн аккаунтов Facebook из 106 стран. В базе содержатся номера телефонов, имена, опубликованные пользователями записи о местах жительства, даты рождения и даже адреса электронной почты. Тогда компания Марка Цукерберга подтвердила факт утечки, заявив, что данные собирались до 2019 года, пока не закрыли уязвимость.

Еще тогда стало известно, что Facebook хранил пароли миллионов пользователей без шифрования.

Слежка за пользователями Android

В 2019 году в сети опубликовали более 4 тыс. внутренних документов Facebook, компания планировала блокировать доступ к местоположению пользователей другим приложениям с дальнейшей продажей.

Facebook Papers

Одним из самых громких скандалов считается Facebook Papers. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген опубликовала десятки тысяч страниц внутренних документов компании, которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.

Так, в документах есть подтверждения слежки за учетной записью Трампа, распространения ложной и токсичной информации, проблем с модерацией контента, игнорирования проблемы торговли людьми через Facebook. Также у соцсети есть белый список знаменитостей и влиятельных людей, которые имели впечатляющее количество преимуществ. В документах также шлось о негативном влиянии Facebook и Instagram на психическое здоровье подростков и детей.

Тогда Цукерберг назвал всю информацию ложной. В любом случае это негативно сказалось на репутации Facebook.

Сразу после скандала компанию переименовали в Meta — сейчас в планах компании создать метавселенную, в которой люди будут не просто общаться с помощью текстовых сообщений, а находиться в одной комнате, пусть и виртуальной.