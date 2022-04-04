Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

Facebook и Instagram блокируют публикации о резне в Буче

4 апреля 2022, 17:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Instagram
Источник: Depositphotos

Компания Meta начала блокировать хештеги о зверствах России в Буче — #Bucha и #BuchaMassacre. Это касается соцсетей Facebook и Instagram, которыми владеет корпорация Цукерберга. 

Такую реакцию сервисов обнаружили сами украинские пользователи. Они начали делиться скриншотами в Twitter, призывая Meta внести изменения. Многие также заявили, что в Instagram также скрыли публикации с хештегом #standwithwkraine.

— Этот хэштег скрыто. Показ сообщений с #bucha ограничен, поскольку участники сообщества пожаловались, что некоторый контент может не соответствовать Правилам сообщества Instagram, — сообщили в соцсети.

Судя по заявлениям в сервисах, на эти хештеги поступило огромное количество жалоб. Известно, что блокировка различного контента в корпорации происходит в два этапа. Первый — массовые жалобы от пользователей. После этого решение о блокировке принимают живые люди — модераторы. Похоже, сотрудники Facebook и Instagram считают, что скрытие правды об ужасах в Украине на фоне полномасштабного вторжения России — вполне оправданное решение.

Напомним, что в России официально запретили Instagram и Facebook — на этот шаг пошли местная диктаторская власть. В Кремле считают, что экстремистская деятельность этих соцсетей несет опасность как отдельным людям, так и целому обществу.

Читайте также:
InstagramРоссграм опозорился на фоне неудачного запуска: мошенники обворовали пользователей

Теги
Facebook , Instagram , Meta , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь