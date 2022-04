Компания Meta начала блокировать хештеги о зверствах России в Буче — #Bucha и #BuchaMassacre. Это касается соцсетей Facebook и Instagram, которыми владеет корпорация Цукерберга.

Hi @instagram, a Ukrainian here. Again. Less than 24 hours in you block the #Bucha?

First you censor ???????? accounts, block with no warnings for showing what russians do, now this. What’s your stance here exactly? Because no account that spreads Kremlin propaganda was affected, so… pic.twitter.com/7vByN5ECyF

— Гіль накручена (@gil_iryna) April 3, 2022