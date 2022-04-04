Компания Meta начала блокировать хештеги о зверствах России в Буче — #Bucha и #BuchaMassacre. Это касается соцсетей Facebook и Instagram, которыми владеет корпорация Цукерберга.

Hi @instagram, a Ukrainian here. Again. Less than 24 hours in you block the #Bucha?

First you censor ???????? accounts, block with no warnings for showing what russians do, now this. What’s your stance here exactly? Because no account that spreads Kremlin propaganda was affected, so… pic.twitter.com/7vByN5ECyF — Гіль накручена (@gil_iryna) April 3, 2022

Такую реакцию сервисов обнаружили сами украинские пользователи. Они начали делиться скриншотами в Twitter, призывая Meta внести изменения. Многие также заявили, что в Instagram также скрыли публикации с хештегом #standwithwkraine.

— Этот хэштег скрыто. Показ сообщений с #bucha ограничен, поскольку участники сообщества пожаловались, что некоторый контент может не соответствовать Правилам сообщества Instagram, — сообщили в соцсети.

Судя по заявлениям в сервисах, на эти хештеги поступило огромное количество жалоб. Известно, что блокировка различного контента в корпорации происходит в два этапа. Первый — массовые жалобы от пользователей. После этого решение о блокировке принимают живые люди — модераторы. Похоже, сотрудники Facebook и Instagram считают, что скрытие правды об ужасах в Украине на фоне полномасштабного вторжения России — вполне оправданное решение.

Напомним, что в России официально запретили Instagram и Facebook — на этот шаг пошли местная диктаторская власть. В Кремле считают, что экстремистская деятельность этих соцсетей несет опасность как отдельным людям, так и целому обществу.