Вконтакте взломали: россиянам рассылают правду о войне в Украине

В России взломали социальную сеть Вконтакте. Пользователям массово приходят сообщения, в которых освещается правда о войне в Украине.

В частности, в тексте сообщают о жертвах среди мирного населения, преступлениях российских военных, уничтоженной экономике России и необходимости остановить войну.

– Путин загнан в угол и не отступит, ради своих целей он готов идти до конца и развязать ядерную войну – войну, в которой победителей не будет. Если не остановить войну сейчас, завтра она придет в ваш дом, — говорится в сообщении.

Также пользователей Вконтакте предупреждают об ответственности за поддержку российских захватчиков и использование нацистских символов.

— Все личные данные, посты и переписка были выгружены и переданы в компетентные органы. Любое ваше сообщение с поддержкой российских оккупантов или буква Z на аватарке могут быть трактованы как преступление, не имеющее срока давности, — говорится в сообщении.

Напомним, что Вконтакте – это единственная разрешенная социальная сеть в России. Ранее Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp), назвав ее экстремистской организацией.