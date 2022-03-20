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Как защитить свой аккаунт в Telegram — советы от киберполиции

20 марта 2022, 16:43
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как защитить свой аккаунт в Telegram — советы от киберполиции
Источник: Pixabay

Сейчас Telegram стал одной из самых больших платформ не только для распространения новостей, но и для общения. В условиях войны особенно важно позаботиться о безопасности своей учетной записи.

Чтобы защитить свой аккаунт в Telegram, следует настроить конфиденциальность аккаунта. Прежде всего, зайдите в раздел Приватность и безопасность или Конфиденциальность и измените соответствующие настройки.

1. Номер телефона – Кто может видеть номер телефона – Никто

2. Номер телефона — Кто может найти по номеру – Мои контакты

3. Последняя активность – Кто может видеть время моей последней активности – Никто

4. Фотографии профиля — Кто может видеть фото и видео моего профиля — Мои контакты

5. Звонки — Кто может мне звонить по телефону – Мои контакты (или Никто)

6. Звонки — Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто)

7. Пересылка сообщений — Кто может добавлять ссылки на мой аккаунт при отправке моих сообщений – Мои контакты

Чтобы настроить защиту аккаунта:

  • установите пароль для разблокировки входа в Telegram;
  • включите Автоблокировку Telegram на 1 минуту или 5 минут;
  • включите двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи;
  • используйте сервисы VPN для безопасности IP-адреса.
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Источник
Киберполиция
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