Сейчас Telegram стал одной из самых больших платформ не только для распространения новостей, но и для общения. В условиях войны особенно важно позаботиться о безопасности своей учетной записи.
Чтобы защитить свой аккаунт в Telegram, следует настроить конфиденциальность аккаунта. Прежде всего, зайдите в раздел Приватность и безопасность или Конфиденциальность и измените соответствующие настройки.
1. Номер телефона – Кто может видеть номер телефона – Никто
2. Номер телефона — Кто может найти по номеру – Мои контакты
3. Последняя активность – Кто может видеть время моей последней активности – Никто
4. Фотографии профиля — Кто может видеть фото и видео моего профиля — Мои контакты
5. Звонки — Кто может мне звонить по телефону – Мои контакты (или Никто)
6. Звонки — Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто)
7. Пересылка сообщений — Кто может добавлять ссылки на мой аккаунт при отправке моих сообщений – Мои контакты
Чтобы настроить защиту аккаунта:
- установите пароль для разблокировки входа в Telegram;
- включите Автоблокировку Telegram на 1 минуту или 5 минут;
- включите двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи;
- используйте сервисы VPN для безопасности IP-адреса.