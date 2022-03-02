Signal – это бесплатный мессенджер для обмена сообщениями на мобильном или ПК. В последнее время приложение приобретает все большую популярность благодаря конфиденциальности общения.

Функционал приложения похож на Facebook Messenger или Telegram – вы можете обмениваться фотографиями, видео, GIF-файлами, голосовыми сообщениями, вести видеочат или общаться в группах.

Однако сквозное шифрование в приложении Signal делает невозможным доступ третьим лицам к сообщениям. Следовательно, ваше общение будет более частным и безопасным.

Использовать Signal можно как на мобильном устройстве, так и на ПК.

Как установить Signal на мобильный

Для регистрации в мессенджере Signal необходимо использовать номер телефона.

Пользователи iPhone могут скачать Signal из App Store.

Если ваш смартфон работает на Android, загрузите Signal из Google Play.

После загрузки приложения на устройство предоставите ему доступ к своим контактам и разрешите сообщение. Нажмите кнопку Включить разрешения.

Выберите страну и код, введите номер телефона. Нажмите кнопку Далее.

Signal отправит на ваш телефон СМС с кодом подтверждения. Введите его.

Укажите имя и фамилию, по желанию можно добавить в профиль фото, нажмите Сохранить.

Введите PIN-код, введите его и нажмите Далее. Откроется главная страница Signal.

Если вы настраиваете Signal на iPad, придется использовать номер телефона для получения кода подтверждения. Если Signal уже установлен на iPhone, можете просто привязать iPad через настройки приложения.

Как установить мессенджер Signal на ПК

Прежде всего убедитесь, что Signal установлен и работает на телефоне Android или iPhone.

Убедитесь, что операционная система вашего ПК поддерживает Signal Desktop:

Windows 64-разрядная: 7, 8, 8.1 и 10

macOS 10.11 и выше

64-разрядные дистрибутивы Linux с поддержкой APT, например Ubuntu или Debian

Загрузите сигнал для ПК – Windows, Mac или Linux.

Windows: следуйте инструкциям по ссылке на установку.

macOS: переместите Signal в папку Applications. Пользователи, не являющиеся администраторами, могут найти ~/Applications через Spotlight и переместить файл Signal в эту папку.

Linux: Следуйте инструкциям, чтобы настроить репозиторий Signal и установить пакет Signal.

После успешной установки появится QR-код. Отсканируйте его, чтобы соединить версию для ПК с приложением на мобильном телефоне.

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Как пользоваться Signal

Вы можете отправить сообщение конкретному человеку, создать групповой чат или найти собеседника по телефону.

Если кто-нибудь из ваших контактов использует Signal, вы увидите их в списке. Если нет, вы можете пригласить друзей для загрузки программы.

Для этого на первом экране коснитесь пиктограмы с тремя точками и выберите Пригласить друзей (Invite friends).

Введите сообщение и выберите Поделиться с контактами. В этом режиме приглашение отправляется через СМС и связывается со списком контактов вашего телефона.

Если вы хотите создать чат с друзьями в Signal:

откройте приложение

коснитесь значка с тремя точками в верхнем правом углу и выберите Новая группа (New group)

выберите хотя бы одного участника группы, дайте ей название и нажмите Создать (Create)

Если хотите отправить сообщение в Signal, коснитесь значка с карандашом и выберите номер из списка контактов. Откроется окно, в котором можно набрать текст, прикрепить медиа или начать вызов.

Если у вас уже есть переписка с другом в Signal, достаточно будет выбрать чат из списка на первом экране.