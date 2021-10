4 октября стало известно, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работает. Что известно о масштабном сбое — все самые важные новости Факты ICTV собрали в одном материале.

Сообщения о том, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают появились в понедельник 4 октября в 18.38 по киевскому времени. Проблемы наблюдались у многих пользователей, в частности не открывались даже стартовые страницы.

Жалобы на работу приложений начали поступать со всего мира. Однако что именно стало причиной масштабного сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp, неизвестно.

В Facebook заявили, что знают о проблемах с доступом к приложениям и продуктам компании и уже работают над устранением проблемы.

— Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства, — добавили в Facebook.

Instagram тоже не остался в стороне и предупредил пользователей о проблеме в работе.

— Instagram и друзьям сейчас немного труднее, и у вас могут возникнуть проблемы с их использованием. Потерпите нас, мы работаем, — отметили в компании.

В WhatsApp поблагодарили пользователей за терпение и добавили, что уже решают проблемы с доступом.

— Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму, и пришлем вам обновленную информацию как можно скорее. Спасибо за ваше терпение! — заявили в компании.

К слову, Twitter не упустил возможности потроллить конкурентов.

В результате масштабного сбоя легли не только Facebook, Instagram и WhatsApp — проблемы начались и на других платформах. Люди массово ломанулись в Twitter — работа микроблога ощутимо замедлилась.

Кроме того, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok и даже Viber.

Ближе к ночи не выдержал даже Tinder и сам Downdetector — сайт, который сообщает о проблемах в работе других сайтов.

Похоже хорошо работал только Pornhub…

По данным источников NYT в службе безопасности Facebook, причиной сбоя вряд ли могла быть хакерская атака, поскольку сервисы работают независимо друг от друга.

По мнению Associated Press, сбой может быть связан с проблемами в конфигурациии DNS-серверов.

Журналист Independent Брайан Кребс утвеждает, что утром 4 октября из глобальных таблиц маршрутизации удалили записи DNS, которые указывают системам, как найти Facebook или Instagram.

Технический репортер NYT Райан Мак подтвердил — отсутствуют не только службы и приложения Facebook для общественности, но и их внутренние инструменты и коммуникационные платформы, в частности Workplace.

Решение проблемы сбоя усугубляет тот факт, что у сотрудников компании Facebook не работают электронные пропуска. Они просто не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы сбоев.

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер признал наличие проблем с сетью.

— Приносим искренние извинения перед всеми, кто пострадал от перебоев в работе сервисов Facebook. Все команды работают, чтобы как можно быстрее наладить и восстановить доступ к сети, — написал он.

По данным NYT, Facebook направил команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.

Возобновить работу Facebook, Instagram и WhatsApp удалось только 5 октября около 01.00 — после более шести часов сбоя.

Сбой в работе Facebook 4 октября 2021 стал самым значительным и продолжительным с 2008 года.

Только за четыре часа массового сбоя Марк Цукерберг потерял $6,4 млрд. Теперь он занимает шестое место в рейтинге миллионеров, уступая Илону Маску, Джеффу Безосу, Бернарду Арно и членам его семьи, Биллу Гейтсу и Ларри Эллисону.

Акции многих крупных компаний падают: Apple теряет уже 2,46%, Microsoft – 2,30%, Nvidia – 5,03%. Стоимость ценных бумаг Facebook уменьшилась на 5,24%.

Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite за несколько часов упал на 2,2%, а Dow Jones и S&P 500 потеряли более процента.

Вместе с тем в СМИ появилась информация о сливе личных данных более 1,5 млрд пользователей Facebook. Privacy Affairs утверждает, что в DarkNet продают сведения об именах, электронных адресах, телефонных номерах и локациях.

Правда исходя из скриншотов, базу выставили на продажу еще 22 сентября. Поэтому утечка вряд ли связана с сегодняшним сбоем в Facebook.

Full user database of @Facebook is up for sale on the #Darknet. It contains personal data of more than 1.5 billion Facebook users including (name, email, location, gender, phone number, user ID). pic.twitter.com/HyEHPrkvgJ

— Mitchell Farley (@mockups) October 4, 2021