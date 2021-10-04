Facebook обвинили в распространении контента, который провоцирует ненависть. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген рассказала, как компания получает прибыль, жертвуя безопасностью и интересами общества и пользователей.

Девушка работала в Facebook с 2019 года, и на протяжении всей работы тайно копировала сотни страниц внутренних расследований. В этих данных шла речь о влиянии контента на людей. Корпорация также планировала привлекать детей, дабы увеличить количество пользователей.

По словам девушки, действия корпорации негативно влияли на пользователей, но компанию всегда интересовала прибыль.

— В Facebook я снова и снова сталкивалась с конфликтом интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook. Компания всегда предпочитала зарабатывать деньги, — заявила Хауген.

Бывшая сотрудница Facebook добавила, что соцсеть специально публикует огромное количество контента, который заставляет пользователей чувствовать ненависть и гнев — эти чувства всегда притягивали интерес. Таким способом компания удерживает пользователей внутри сервиса.

Напомним, что Facebook уже отвечал на обвинения WSJ о негативном влиянии Instagram на юных пользователей. Вице-президент компании Пратити Райчоудхури заявила, что Instagram “не токсичен для подростков”. По мнению соцсети, исследования журналистов не соответствуют действительности.