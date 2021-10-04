DarkNet выставил на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook — соцсети

В DarkNet продают личные данные около 1,5 млрд пользователей Facebook после масшатбного сбоя в соцсети. В частности, сведения содержат имена, электронные адреса, телефонные номера, локации.

Такая неподтвержденная информация появилась на просторах интернета 4 октября.

По неофициальным данным, на запрещенном сайте разместили объявление, где сказано, что сведения были украдены в 2021 году и содержат электронные адреса и телефонные номера пользователей.

Один из Telegram-каналов показал скрин, где видно, что объявление опубликовано 22 сентября. Продавец предлагает потенциальным покупателям так называемый тестер с данных на 20 пользователей.

В то же время официально эту информацию пока не подтвердили. Однако если же таки подтвердят, это будет самая большая атака на сеть из всех известных.

Масштабные сбои в соцсетях

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел масштабний сбой в понедельник, 4 октября. Проблемы наблюдаются как с доступом к приложениям, так и к десктопных версиям.

Среди тех, кто жаловался на сбой, были пользователи из Украины, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Италии, Франции и др.

Представители соцсетей в микроблоге Twitter объяснили, что работают над устранением проблем в работе своих продуктов. Также они извинились за причиненные неудобства.

По данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг за четыре часа массового сбоя в компании потерял около $6,4 млрд и опустился на 6-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

В то же время сотрудники компании Facebook говорят, что не могут войти в офис, чтобы решить проблему сбоев, так как у них не работают электронные пропуска.

Между тем представители иностранных СМИ Брайан Кребс и Райан Мак сообщают, что записи DNS, которые указывают системам, как найти Facebook или Instagram, были изъяты из глобальных таблиц маршрутизации еще утром этого же дня.