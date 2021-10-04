5 октября около 01.00 Facebook, Instagram и WhatsApp начали возобновлять работу после более шести часов сбоя.

По данным сервиса, сообщающего о “падении” других сайтов, Downdetector, сбой в работе Facebook стал самым крупным, который когда-либо фиксировался ранее.

Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел около 18.40 4 октября.

В компании извинялись за неудобства и сообщали, что над решением проблемы работают все команды.

Некоторые эксперты сообщали, что сотрудники Facebook потеряли коммуникацию с помощью своих привычных инструментов и даже не могли попасть в офис из-за того, что у них не работали электронные пропуска.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с начала массового сбоя в компании потерял около $6 млрд и позиции в рейтинге самых богатых людей мира.